SVP-Politiker schockiert die Leute – «Politisch verfolgt können nur Christen und Kriminelle sein» Sebastian Rastberger will in Hochwald Gemeindepräsident werden. Auf seiner Website hat er fundamentalistische, radikale Inhalte verbreitet. Das sorgt im Dorf für Diskussionen.

Hochwald erlebt seit Jahrzehnten wieder einmal eine Kampfwahl.

Lange Zeit war es politisch ruhig in Hochwald. Fast schon verdächtig ruhig, ja geradezu idyllisch, wie sich die 1200-Seelen-Gemeinde mit der Schäfchenherde am Dorfeingang und gepflegten Gärten äusserlich präsentiert. Die Menschen hier, die sich selbst als «Hobler» bezeichnen, leben in einem gemütlichen Takt, den ihnen das Vereinsleben diktiert: Am Mittwoch wird geschossen, am Donnerstag geturnt und freitags getanzt. Ebenso strukturiert ging während Jahrzehnten die Wahl der Gemeindepräsidenten über die Bühne. Sie wurden still gewählt.

In diesem Herbst jedoch ist das ein bisschen anders. Eine Kampfwahl sorgt für Unruhe in der politisch heilen Welt. Auf der einen Seite steht der bisherige SP-Gemeindepräsident Georg Schwabegger. Auf der anderen Seite ein gewählter SVP-Gemeinderat, der im September sein Amt antritt und einen Fundamentalismus an den Tag legt, der im zwölf Kilometer entfernten Basel-Stadt jede politische Karriere wohl sofort beenden würde – selbst bei der Schweizerischen Volkspartei.