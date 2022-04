Wegen traumatisierter Geflüchteter – Politikerin fordert Knallerei-Verbot am 1. August Lautes Knallen kann bei Geflüchteten eine Retraumatisierung auslösen. Darauf sollte man Rücksicht nehmen, fordert die Reinacher Einwohnerrätin Farideh Eghbali (Grüne). Tobias Gfeller

Fordert einen Bundesfeiertag ohne laute Knallkörper: Farideh Eghbali. Archivfoto: Nicole Pont

«Ich muss ehrlich sagen, ich würde mich schämen, wenn es am 1. August so knallen sollte wie sonst.» Die Reinacher Einwohnerrätin Farideh Eghbali (Grüne) will den ukrainischen Geflüchteten einen schlimmen Tag ersparen. Das wäre der 1. August in der Schweiz für sie, wenn in knapp vier Monaten wie jedes Jahr Feuerwerk gezündet würde. Denn jeder Knall, jede Explosion würde die Geflüchteten an Bomben in ihrer verlassenen Heimat erinnern, befürchtet Eghbali.

Die Geflüchteten würden wohl mehrere Monate hierbleiben und deshalb im Sommer noch da sein, mahnt sie. Die Reinacher Einwohnerrätin der Grünen hat ein Postulat eingereicht, mit dem sie den Gemeinderat auffordert, das offizielle Feuerwerk der Gemeinde abzusagen und es auch Privaten zu verbieten, selber Feuerwerk zu zünden.

Eghbali weiss aus eigener Erfahrung, was Feuerwerk für kriegstraumatisierte Menschen bedeuten kann. Sie flüchtete Ende der 1980er-Jahre nach Ende des Ersten Golfkrieges in die Schweiz. Der 1. August in der Schweiz sei für sie nie schön gewesen. In den ersten Jahren hätte vor allem auch ihre damals sechs Jahre alte Tochter gelitten. «Sie erschrak bei jedem Knall und wollte sich verstecken», erinnert sich die Einwohnerrätin, die beruflich als Mitarbeitende der Gemeinde Reinach in den Bereichen Asyl und Soziales zurzeit mit Geflüchteten aus der Ukraine zu tun hat.

Sie ist überzeugt, dass es so auch den vielen ukrainischen Kindern in Reinach gehen würde. Im Moment besuchten bereits knapp 30 Kinder und Jugendliche Schulen und Kindergärten in Reinach, rechnete Gemeinderat Ferdinand Pulver (FDP) vor. 9 weitere Kinder im Primarschulalter befinden sich aufgrund von Lehrpersonenmangel auf einer Warteliste.

Nicht nur Reinach soll verzichten

Die vielen Begegnungen mit den Geflüchteten machen Farideh Eghbali betroffen: «Gerade die älteren Menschen weinen sehr viel, wenn sie vor dem Fernsehen die Bilder aus ihrer Heimat sehen.» Dass die Männer an der Front kämpfen müssten, mache die Sache für die Frauen und Kinder hier nur noch schlimmer. Eghbali betont in ihrem Vorstoss, dass die Hilfsbereitschaft der Reinacher Bevölkerung für die Geflüchteten zurzeit «riesig» sei.

Der Verzicht auf Feuerwerk sei ein Entgegenkommen, das nur wenig schmerze, aber sehr viel bewirken würde. Eghbali möchte aber nicht nur in Reinach ein Feuerwerkverzicht, sondern grundsätzlich in der Region. Deshalb solle der Gemeinderat Möglichkeiten prüfen, ob er auch auf die umliegenden Gemeinden und den Kanton einzuwirken könne.

Die Vorstellung der grünen Einwohnerrätin ist klar: Am 1. August soll es in diesem Jahr in der Region Basel nicht knallen. In einem ersten Anlauf ist Farideh Eghbali aber bereits gescheitert. Der Einwohnerrat wollte ihren Vorstoss am Montagabend nicht dringlich behandeln. Nun wird das Postulat auf normalem Weg erst an der kommenden Sitzung diskutiert. Eghbali will keine Zeit verlieren, da die Planung für den Schweizer Nationalfeiertag wohl schon angelaufen sei.



