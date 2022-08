Für Umwelt, Tiere und Kleinkinder – Politiker wollen absolutes Feuerwerksverbot in Basel Ein Vorstoss von Mitte-, EVP- und Grünen-Grossräten möchte, dass im Stadtkanton keine pyrotechnischen Gegenstände mehr verkauft oder abgebrannt werden dürfen. Yannik Schmöller

Ein Feuerwerk, wie das am diesjährigen 1. August, soll es in Basel nicht mehr geben dürfen. Drei Basler Grossräte fordern ein komplettes Feuerwerksverbot. Foto: Dominik Plüss

Das Feuerwerk am 1. August sorgte dieses Jahr in Basel für viel Gesprächsstoff. Nicht nur wegen der Trockenheit, sondern auch wegen der Umweltbelastungen. Jetzt fordern die Grossräte Andrea Strahm (Mitte), Christoph Hochuli (EVP) und Raphael Fuhrer (Grüne) in einer Motion ein generelles Feuerwerksverbot in Basel-Stadt.