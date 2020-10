Am Sonntag wird gewählt – Politiker, wo seid ihr? Es ist Corona, und alles ist anders – auch die Gesamterneuerungswahlen in Basel-Stadt. Es wird kaum Tränen und Freudenschreie im Congress Center geben, wo die Staatskanzlei die offiziellen Resultate verkündet. Aber wo feiern – oder trauern – die Parteien? Eine Übersicht. Sebastian Briellmann , Alessandra Paone

Solche emotionalen Momente wird man am Sonntag im Congress Center kaum erleben: Tanja Soland bei ihrer Wahl zur Regierungsrätin im Herbst 2019. Foto: Kostas Maros / Tamedia AG

Das fassungslose Gesicht von Heidi Mück, als sie auf der Leinwand ihr Resultat sieht und realisiert, dass sie viel besser abgeschnitten hat als der Regierungsratskandidat von der SVP, Lorenz Nägelin. Oder die Freudenschreie der damaligen SP-Präsidentin Brigitte Hollinger, umgeben von Parteifreunden, Familie und Journalisten. Szenen aus dem Congress Center in Basel am Wahlsonntag vor vier Jahren. Emotionale Momente, die man so am kommenden Sonntag nicht erleben wird.

Wegen der geltenden Corona-Schutzmassnahmen dürfen im Basler Congress Center nur rund 100 Personen anwesend sein: Regierungsratskandidaten, Regierungsräte, drei Personen pro Partei und drei Vertreter pro Medium.