Politiker als Freiwild

Beleidigungen sind zulässige Meinungsäusserungen

Das Landgericht sah in den Bezeichnungen «Stück Scheiss», «Schlampe», «Drecksau», «Drecksfotze» und anderen krasse Kommentaren keine persönliche Schmähung, sondern eine zulässige Sachkritik. Auch «Pädophilen-Trulla» und «Sondermüll» sind demnach eine «zulässige Meinungsäusserung», zwar «sicherlich ­geschmacklos», aber gleichwohl «mit dem Stilmittel der Polemik» geführte «sachliche Kritik».

Dazu gehört auch der Vorschlag «Knatter sie doch mal einer so richtig durch, bis sie wieder normal wird» oder die Frage, ob Künast «als Kind vielleicht ein bisschen viel gef...» worden sei und «dabei etwas von ihrem Verstand eingebüsst» habe.

Das Gericht kommt folgerichtig zum skandalösen Urteil, dass die Beleidigungen nur ein «Spiegelbild der Sexualisiertheit des Themas» sei und dass Künast nicht, wie sie meine, «zum Gegenstand sexueller Fantasien gemacht» werde.

Auch das Bundesverfassungsgericht zieht der Meinungsfreiheit äusserst grosszügige Grenzen. Es hat in den letzten Jahren die Bezeichnung eines grünen Bundestagsabgeordneten als «Obergauleiter der SA-Horden» und den Vergleich der Verhandlungsführung einer Richterin mit «Gerichts­verfahren vor ehemaligen national­sozialistischen deutschen Sonder­gerichten» nicht als Schmähkritik eingeordnet.

Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier klagt, in den digitalen Medien drohe «die Grenze des Sagbaren schon zu verschwimmen und ist schon verschwommen». Er fühlt sich von der Sprache in den sozialen Medien «an die Missachtung und Verächtlichmachung der ­demokratischen Institutionen in der Weimarer Republik» erinnert.

Von der Entgrenzung der Sprache bis zur Radikalisierung des Handelns ist es dann nicht mehr weit. «Daher muss die pluralistische Demokratie auch gegen jene vom rechten und linken Rand verteidigt werden», fordert die FAZ, «die sie unter Schwenken der Flagge der Meinungsfreiheit in einen Ort verwandeln wollen, an dem nur noch eine Meinung gilt: ihre. Dem müssen aufrechte Demokraten entgegentreten – auch dadurch, dass sie wahrlich Unsägliches weiter unsäglich nennen und es nicht achselzuckend hinnehmen, wenn es in das ‹Sagbare› umbenannt werden soll.»

Und nicht erst, nachdem wieder eine Gewalttat gegen Politiker verübt wurde.