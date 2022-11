Illustre Gesprächsrunde in Sissach – Politik soll weiblicher werden Vier Frauen aus der Politik teilen ihre Erfahrungen. Die Veranstalter hoffen, dass sie andere Frauen dazu animieren, Ämter zu übernehmen. Daniel Aenishänslin

Florence Brenzikofer (links) im Liestaler Regierungsgebäude nach ihrer Wahl zur Nationalrätin. Gratulationen gibt es von Ständerätin Maya Graf.

«Wir versprechen uns von dem Anlass, Frauen zumindest zur Auseinandersetzung mit dem Thema zu animieren und bestenfalls das Interesse an konkreten politischen Aufgaben und Ämtern anregen zu können», sagt Sibylle Garcia vom Frauenverein Sissach im Vorfeld der Polit-Veranstaltung vom Donnerstag im Jakobshof. Gemeinsam mit Simone König und Gemeinderat Lars Mazzucchelli hat sie «Frauen in die Politik!» organisiert. Unter der Gesprächsleitung von Claudia Regenass diskutieren Florence Brenzikofer, Nationalrätin aus Oltingen, die Sissacher alt Gemeinderätin Alice Leber, Saskia Schenker, Landrätin aus Itingen sowie Carol Zumbrunnen, Gemeinderätin in Sissach.

«Wir vom Vorstand des Frauenvereins Sissach möchten uns vermehrt mit frauenspezifischen Fragen und Anliegen auseinandersetzen und uns in aktuelle Diskussionen einbringen – auch wenn wir politisch neutral sind», erklärt Garcia. Wichtig sei, dass für das Publikum die Möglichkeit bestehe, Fragen zu stellen und einen informellen Austausch zu pflegen. Unter anderem könne über die Vereinbarkeit von Arbeit, Familie und Politik gesprochen werden.

Die Suche nach der Frau

Gemeinderat Lars Mazzucchelli präsidiert die Kommission Freiwilligenarbeit, deren Hauptaufgabe das Besetzen der vielen Posten in den kommunalen Kommissionen und Behörden ist. «Im Zusammenhang mit der Ersatzwahl der letztes Jahr zurückgetretenen Gemeinderätin Beatrice Mahrer und der schwierigen Suche nach einer weiblichen Kandidatin, hat sich die Kommission zu einem Schwerpunkt die Motivation von Frauen, sich in die lokale Politik einzubringen, auf die Fahne geschrieben», sagt Mazzucchelli. Beatrice Mahrer war während der letzten zehn Jahre die einzige Frau im Sissacher Gemeinderat.

