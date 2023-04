Nach 11 Jahren wieder ein Mitte-Gemeinderat – Polit-Newcomer schlägt die mächtige FDP in Binningen Linksrutsch im Leimental. Lukas Alt von der Mitte schnappt den Freisinnigen den Gemeinderatssitz weg – der (eigentlich) wählerstärksten Partei der Gemeinde. Benjamin Wirth

Susanna Keller (in der Mitte) zog sich für Peter Frauchiger (rechts) zurück. Doch das Spitzenresultat machte Lukas Alt von der Mitte. Foto: Nicole Pont

Am Ende ist es ein eindeutiges Ergebnis. Mitte-Mann Lukas Alt wird im zweiten Wahlgang mit 355 Stimmen Vorsprung auf Peter Frauchiger (FDP) in den Binninger Gemeinderat gewählt – und beerbt damit den Freisinnigen Mike Keller, der sein Amt wegen gesundheitlicher Probleme niedergelegt hat.

Für den neuen Gemeinderat das Nonplusultra. «Auch wenn das Resultat im ersten Wahlgang schon sehr gut gewesen ist, bin ich wirklich überrascht», sagt er. Mitte März machte Alt bereits das Spitzenergebnis – keiner der Kandidaten erreichte jedoch das absolute Mehr. «Dass ich jetzt gewählt werde, damit hätte ich trotz alledem nicht gerechnet.»

Machtverhältnisse verschieben sich

Alt, 52-jährig und Vater von drei schulpflichtigen Kindern, hatte kaum politische Erfahrung, sitzt weder im Einwohnerrat, noch trägt er andere politische Mandate. Viel eher gilt der in Binningen geborene und aufgewachsene Unternehmer als Polit-Newcomer. Er meint: «Das tolle Resultat ist ein Kompliment an meine Person. Und es zeigt, dass Exekutivwahlen tatsächlich Persönlichkeitswahlen sind.»

Ganz anders sieht dies FDP-Kandidat Peter Frauchiger. «Ich glaube, das war eine politische Wahl – keine persönliche», sagt er auf Anfrage, auch wenn «Die Mitte gut mobilisiert hat». Als Hauptgrund für seine Niederlage sieht er die grosse Unterstützung von Linken und Grünen, die Alts Nomination mit politischem Kalkül lanciert haben. Kurz nachdem Keller Anfang des Jahres seinen Abgang angekündigt hatte, forderten SP und Grüne mehr Diversität im Gemeinderat.

Für Frauchiger war das ausschlaggebend. «Die Mitte allein hätte nicht genügend Wähler, um einen Sitz zu holen. Offensichtlich aber ist es der Bevölkerung wichtig, dass der Gemeinderat auf dem Papier vielfältiger wird.» Bis anhin waren die Sozialdemokraten und die Freisinnigen mit je drei Personen und die Grünen mit einer Person im Gemeinderat vertreten.

Nun verschieben sich die Machtverhältnisse. In Binningen kommt es zum Linksrutsch. Alt meinte dazu schon in der Vergangenheit: «Von den Kandidaten stehe ich der linken Seite am nächsten. Die Unterstützung ist daher naheliegend.»

Und SP-Gemeinderätin Caroline Rietschi betonte nach dem ersten Wahlgang: «Das jetzige Resultat freut uns sehr. Es zeigt, dass sich die Bürgerlichen gegenseitig Stimmen wegnehmen, was zu erwarten war, uns natürlich aber in die Hände spielt.» Klar ist: Links-Grün darf sich ebenfalls als Wahlsieger bezeichnen.

Nächste Chance im nächsten Frühjahr

Und die Bürgerlichen? Im März kämpfte neben Mitte und FDP auch noch die SVP um den Einzug in den Gemeinderat. Die Kandidatin, Neo-Landrätin Susanna Keller, zog sich aufgrund des schlechten Resultats jedoch zurück. Frauchiger hoffte daraufhin, einige Stimmen aus dem Lager der Volkspartei zu holen. Wie sich nun zeigt: erfolglos.

Bei den Freisinnigen (notabene der wählerstärksten Partei der Gemeinde) ist der Unmut gross. Die Partei kann nicht nachvollziehen, weshalb die bürgerlichen Partner jetzt in die Exekutive wollen und ihren Platz gefährden – und nicht etwa den frei gewordenen SP-Sitz vor rund einem Jahr angegriffen haben. Damals stellten allein die Sozialdemokraten eine Kandidatur und schafften die Wahl widerstandslos.

Frauchiger sagt: «Wir müssen schauen, dass wir uns bis zu den Gesamterneuerungswahlen im nächsten Frühjahr sammeln. Jetzt haben wir ein Spiel verloren – vielleicht ist das auch ein Weckruf.»

Das Gezanke der letzten Wochen: Für die FDP hat es Folgen. Und Die Mitte, ehemals CVP, gibt nach elf Jahren ihr Comeback im Binninger Gemeinderat.

Benjamin Wirth ist seit 2019 als Lokalredaktor und Autor für den Grossraum Basel zuständig.

