Polen im Zentrum der Aufmerksamkeit

Polen sei, so Jurriaan Cooiman, Gründer und Direktor von Culturescapes, ein Land, das für viele Schweizer eine grosse Unbekannte darstelle. Die Themenschwerpunkte sollen deshalb dabei helfen, sich sowohl im Programm, wie auch in dem vielschichtigen kulturellen Angebot des Landes zurechtzufinden. Sie können wie eine Art Koordinatensystem des Festivals verstanden werden: Drei grosse thematische Blöcke , die sich, so Cooiman, stets überkreuzen und gegenseitig bedingen können und während des Festivals, das vom 5. Oktober bis zum 6. Dezember dauert, in den verschiedensten Formaten interpretiert werden.

Viele Sparten, volles Programm

So zeigt das Stadtkino Basel eine Filmreihe zu Pawel Pawlikowski. Die Liebe – das Verlieben und was danach kommt – steht im Fokus der Reihe, die den Titel «Pawel Pawlikowski - von den Unwägbarkeiten der Liebe» trägt. Gezeigt werden neuere wie auch ältere Filme des polnischen Regisseurs, der am 7. November persönlich an einem Filmgespräch im Stadtkino anwesend sein wird.

Im Theater Basel eröffnet der Choreograph und Künstler Alex Baczynski-Jenkins mit der Performance «Such Feeling», die ebenfalls von Emotionen und der Auseinandersetzung mit der Performance als gemeinschaftsstiftende Kraft geprägt ist, am 5. Oktober das Festival. Ebenfalls im Theater Basel findet die Koproduktion «Der standhafte Prinz», inszeniert von Micha Borczuch statt – ein Stück von Pedro Calderón de la Barca.

Youtube-Star tritt im Bird's Eye auf

Auch musikalische Beiträge des Sinfonieorchesters Basel, der Sinfonietta, des Kammerorchesters und des Gare du Nord, sowie von polnischen Jazz-Musikern, die im Bird's Eye auftreten, sind integraler Bestandteil von Culturescapes. Das Ensemble Phoenix Basel präsentiert ein speziell in Auftrag gegebenes Werk des polnischen Komponisten Ryszard Gabry. Im Bird's Eye tritt die auf Youtube berühmt gewordene Jazzmusikerin Kinga Glyk auf.

Für literarische und philosophische Momente während der Culturescapes-Wochen sorgen ausserdem das Literaturhaus Basel und die Universität Basel: Mit Vortragsreihen und einem Besuch der Schriftstellerin Olga Tokarczuk im Literaturhaus, die dort ihren neuesten Roman «Die Jakobsbücher» bespricht, ist dieses Feld ebenfalls weitflächig abgedeckt.

Culturescapes verbindet somit viele Themen gestützt auf drei zentrale Schwerpunkte und deckt erneut viele Sparten ab. Dass Polen nach dieser Ausgabe des Festivals immer noch eine grosse Unbekannte sein wird, ist zumindest im Kulturbereich zu bezweifeln.

Culturescapes 5. Oktober bis 6. Dezember. www.culturescapes.ch