Lindenplatz-Umbau stockt – Polemik um Allschwiler Visitenkarte Der Allschwiler Einwohnerrat tut sich mit der Umgestaltung des Lindenplatzes schwer. Einig ist man sich nur über den offensichtlichen Handlungsbedarf.

Statt als einladende Oase präsentiert sich der Lindenplatz als Schandfleck in Allschwil. Foto: Kostas Maros

Die Lage nahe der Gemeinde- und Kantonsgrenze macht den Allschwiler Lindenplatz zu einer Visitenkarte. Im Moment erfüllt er diese Funktion eher nur im negativen Sinn. Nachdem das Stimmvolk im Herbst 2020 eine Neugestaltung abgelehnt hat, präsentiert sich der Platz mittlerweile mehr als Schandfleck denn als einladende grüne Oase.

«Der Lindenplatz ist total am Verlottern», formulierte es Miriam Schaub (EVP/GLP/Grüne) im Einwohnerrat. Auf der Traktandenliste der Aprilsitzung des Gemeindeparlaments standen gleich drei Vorstösse in Sachen Lindenplatz, unter anderem für eine Zwischennutzung des ehemaligen Kiosks. Dazu kam kurzfristig eine überparteilich abgestützte dringliche Motion für die Wiederaufnahme der Umgestaltung.

In der Diskussion zeigte sich, dass nur über den offensichtlichen Handlungsbedarf Einigkeit besteht. So begrüsste es Gemeinderat Robert Vogt, dass der Einwohnerrat sich jetzt wieder intensiv mit dem Lindenplatz befasst. Für das weitere Vorgehen bezüglich Umgestaltung und einer seit Jahrzehnten geplanten Wertstoffsammelstelle auf dem Lindenplatz sei Geld budgetiert. Ein Mitwirkungsverfahren werde voraussichtlich im September gestartet. Die Motion sei deshalb unnötig.

«Die Leute dort, die mit ‹Spritzkännli› giessen, müssen auch merken, dass das so nicht geht.» Jean-Jacques Winter (SP)

Es mache keinen Sinn, salamitaktikmässig am Lindenplatz herumzubasteln, sagte Martin Münch (FDP) mit Blick auf die drei Vorstösse. Es reiche aber, diese einfach abzulehnen. Man solle dem Gemeinderat Zeit geben, um ein ausgewogenes Projekt auszuarbeiten, sagte Stefan Wolf (Mitte). Auch Ueli Keller (EVP/GLP/Grüne) befand die Motion für überflüssig. Dringlich sei, dass auf dem Lindenplatz etwas gehe, und ganz dringlich sei ein WC als Übergangslösung. Mit dem Ja zum Budget habe der Einwohnerrat grünes Licht für den Planungsprozess gegeben und der Gemeinderat sei nun unterwegs.

Es gehe darum, die Position des Gemeinderats zu stärken, sagte Etienne Winter (SP). Mit der Motion werde das Vorgehen des Gemeinderats legitimiert, sagte Miriam Schaub. «Wir brauchen wieder einen Überblick», sagte Jean-Jacques Winter (SP). Für ihn ist die Motion auch ein Signal an die Gruppierung, welche die Umgestaltungsvorlage an die Urne gebracht und massgeblich zum Nein beigetragen hat. «Die Leute dort, die mit ‹Spritzkännli› giessen, müssen auch merken, dass das so nicht geht.»

Während Gemeinde- und Einwohnerrat den durch den Volksentscheid gebotenen Marschhalt einlegten, forderte die Bewegung Lindengrün eine baldige Neugestaltung nach ihren Vorstellungen. Gemäss einer Nachabstimmungsbefragung scheiterte die Vorlage an zu wenig Grün, aber auch an den Kosten. GLP-Vertreter Matthias Häuptli brachte die Problematik so auf den Punkt: Es wäre die Aufgabe des Einwohnerrates, zu sagen, was bei einem neuen Anlauf besser laufen müsste. Dies sehe er aber in der Motion nicht.

Mit 24 Ja- gegen 11 Nein-Stimmen wurde dann aber die Motion an den Gemeinderat überwiesen. Die drei Vorstösse wurden aus Zeitgründen nicht mehr behandelt.

