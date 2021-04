Es wird kalt – Polarluft sorgt für eisige Temperaturen Von Westen her strömt kalte Polarluft in die Schweiz. In der Nacht auf Montag hat sie Basel bereits erreicht. Am frühen Morgen wurden 1,5 Grad gemessen. Samina Stämpfli

Eine Kaltfront erreicht die Schweiz. Vom Westen her strömt kalte Polarluft über die Schweiz und sorgt für eine winterliche Woche und eisige Temperaturen, wie MeteoNews auf Twitter schreibt. Wärmer wird es voraussichtlich nördlich der Alpen erst wieder am kommenden Wochenende. Am Alpensüdhang ist zudem mit grösseren Regenmengen zu rechnen.

Prognosen für Montag

In der Ostschweiz ist es im Osten stark bewölkt und es wird nass. Ab 500 bis 600 Metern ist mit Schnee zu rechnen. Im Westen kommt es am Nachmittag zu Auflockerungen, im Süden ist es nass, wie es im «Wetterflash» von MeteoNews heisst.

Prognose für Montag. MeteoNews

Fehler gefunden?Jetzt melden.