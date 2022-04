Erster Todestag – Poetisches Gedenken an Prinz Philip Der Ehemann von Queen Elizabeth II ist vor einem Jahr – wenige Wochen vor seinem 100. Geburtstag – gestorben. Die Familie erinnert mit einem wehmütigen Video an den Royal.

Bild des britischen Prinzen Philip auf einem riesigen Bildschirm am Piccadilly Circus in London vor rund einem Jahr. Foto: Rui Vieira (AP)

Mit einem Gedicht zu Ehren von Prinz Philipp hat die britische Königsfamilie an den ersten Todestag des Ehemanns von Königin Elizabeth II. erinnert. Die vom britischen Staatsdichter Simon Armitage verfasste Hommage mit dem Titel «The Patriarchs: An Elegy» wurde am Samstag in den Online-Netzwerken der Royals als anrührende Videomontage veröffentlicht: Die Lesung des von Armitage zu leiser Klaviermusik vorgetragenen Gedichts war mit Fotos aus dem Leben des Prinzen unterlegt.

Prinz Philip war am 9. April 2021 nach 73 Ehejahren mit der Queen kurz vor seinem 100. Geburtstag gestorben. Armitages Elegie wurde zum ersten Mal am Tag von Philipps Bestattung am 17. April veröffentlicht.

Die Beerdigung war damals von der Corona-Pandemie überschattet gewesen: Die Bilder der trauernden und wegen der Corona-Restriktionen ganz allein auf einer Bank in der St.-George-Kapelle von Schloss Windsor sitzenden Königin gingen um die Welt. In ihrer Weihnachtsansprache liess sie durchblicken, wie sehr sie ihren Mann und dessen «schelmisches Augenzwinkern» vermisst.

Seit sie im vergangenen Oktober eine Nacht im Spital verbringen musste, liess sich die Queen nur noch selten in der Öffentlichkeit blicken. Den ersten grossen Auftritt seit ihrer Corona-Infektion im Februar hatte sie Ende März, als sie an einem Gedenkgottesdienst für ihren verstorbenen Mann in Londons Westminster Abbey teilnahm.

Philipps ersten Todestag am Samstag beging die Monarchin im privaten Rahmen. Nach Angaben des Buckingham-Palasts wird sie sich auch am Gründonnerstag beim Gottesdienst zum Beginn des Osterwochenendes von ihrem ältesten Sohn, Prinz Charles, vertreten lassen. Die Queen wird am 21. April 96 Jahre alt.

AFP

