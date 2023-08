Podcast zum Schweizer Fussball – Rieders Abgang, Xhakas Wiedersehen mit Katic und das GC-Kader Die neuste Ausgabe der «Dritten Halbzeit». Mit einem Streit in Zürich, Berner Sternenträumen, einem GC-Anhänger, der lieber Winterthurer wäre, und dem Start der Women’s Super League. Florian Raz

Jetzt geht er also doch. Stade Rennes liegt gemäss den Informationen unseres Fussball-Podcasts zwar nicht in der Bundesliga, wohin Fabian Rieder eigentlich hätte gehen wollen. Und doch sagt Dominic Wuillemin zum bevorstehenden Wechsel in die Ligue 1: «Das ist ein guter Transfer. Es wäre schlecht für Rieder gewesen, wenn er noch einmal eine Saison bei den Young Boys gespielt hätte.» Zu klar sei der 21-Jährige die Nummer 1 im Berner Mittelfeld. Zu klein der Widerstand in Training und Liga, um sich weiterzuentwickeln.

So hören Sie unseren Fussball-Podcast Ein Podcast ist ein Medium für die Ohren. In der «Dritten Halbzeit» diskutieren wir den Schweizer Fussball. Die neuen Folgen erscheinen jeweils am Montag. Sie finden sie entweder auf unserer Sammelseite, oder Sie abonnieren sie auf Spotify, bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast oder Podcast Republic.

Vor seinem Abgang soll Rieder den Young Boys aber noch helfen, die Gruppenphase der Champions League zu erreichen. Im Rückspiel gegen Maccabi Haifa wird der Schweizer Nationalspieler am Dienstag ein letztes Mal in Gelbschwarz auflaufen. Eine Aufgabe, die andere mental vielleicht überfordern würde. Aber nicht Rieder, denkt Thomas Schifferle: «Er wirkt dafür zu bodenständig. Er wird versuchen, sich mit einem Erfolg von YB zu verabschieden.»

Ausserdem reden wir in der aktuellen Ausgabe unseres Fussball-Podcasts über die Trainingsmethoden von Patrick Rahmen beim FC Winterthur. Wir fragen uns, warum die Winterthurer das bessere Kader zu haben scheinen als die Grasshoppers. Wir diskutieren die Chancen des Aufstands der organisierten FCZ-Fans gegen den Geschäftsführer. Und wir haben zum Start der Women’s Super League festgestellt, dass sich eine WM-Euphorie nicht einfach so auf ein regnerisches Wochenende in der Schweiz übertragen lässt.

Wann welches Thema besprochen wird

02:52 Young Boys vor der Champions League

17:36 FC Lugano in der Europa League

19:26 Lausanne-Sport - FC Winterthur

29:06 GC - Luzern

38:40 FC Zürich - FC St. Gallen

51:21 Yverdon - Servette

58:55 Start der Women’s Super League

Wir freuen uns über Kritik, Streicheleinheiten oder Fragen, die wir in den kommenden Folgen gern beantworten. Die «Dritte Halbzeit» erscheint im Wochenrhythmus. Schreiben Sie uns hier in die Kommentare, via Instagram an dritte.halbzeit.podcast, melden Sie sich auf Twitter bei @razinger oder via E-Mail bei florian.raz@tamedia.ch .

Florian Raz ist Sportredaktor bei Tamedia, schreibt seit 2001 über Fussball und ist Gastgeber des Podcasts «Dritte Halbzeit». Mehr Infos @razinger

