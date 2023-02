Susanna Martirosian (links) erinnert sich an die schmerzvollen Tage der Flucht in die Schweiz. Rechts ein Handybild der polnischen Grenze. Fotos: zVg

24 февраля 2022 года Россия напала на Украину, началась война. Никто не мог поверить, что сосед мог напасть на соседа. К сожалению, в этой войне каждый день гибнут ни в чем неповинные дети, женщины, старики. Как и многим другим украинским семьям, нам пришлось покинуть свой дом, работу, родных и уехать в неизвестном направлении. Подальше от войны, горя и разрухи, ради спасения наших детей.

Am 24. Februar 2022 griff Russland die Ukraine an, und der Krieg begann. Niemand konnte glauben, dass ein Nachbar einen anderen Nachbarn angreifen würde. Leider sterben in diesem Krieg jeden Tag unschuldige Kinder, Frauen und ältere Menschen. Wie viele andere ukrainische Familien mussten wir unser Zuhause, unsere Arbeit, unsere Verwandten verlassen und in eine unbekannte Richtung fliehen. Weg vom Krieg, dem Leid und der Zerstörung, um unsere Kinder zu retten.

В 6 утра, мы и пять украинских семей, сели в свои машины и с волонтерами из Запорожья, поехали в сторону польской границы. Впереди нас ждал ужас и безысходность всей ситуации. На дороге стояла колонна машин протяженностью в 20 км, которая двигалась со скоростью 8 км в час. Температура воздуха упала до минус 10 градусов, пошёл мокрый снег. Наша машина задымилась, печка в машине отключилась. В салоне стало холодно. Дети стали плакать и кричать: мы хотим домой. Повернуть назад уже не могли, позади нас стояла колонна машин в несколько километров. Мы со всех сторон были окружены машинами, поэтому не могли выйти даже в туалет. Дети не понимали, почему папа с мамой в холод и гололёд, покинули дом. Нас пересадили в машину к волонтерам. Всю дорогу мы слышали в наш адрес упрёки, потому что в семиместной машине у волонтеров сидели две женщины и кот, которым стало тесно. Мои детям двойняшкам всего лишь 4 года и им хотелось немного поиграть с котом. Водитель злился и грозился высадить нас на дороге. Я плакала. Это всего лишь дети и мы заложники ситуации. Позади нас, сцепив зубы, в холодной машине, ехал мой муж. Это война…

Um 6 Uhr morgens sind wir und fünf weitere ukrainische Familien in unsere Autos gestiegen und mit Freiwilligen aus Saporischschja in Richtung der polnischen Grenze gefahren. Vor uns lagen das Grauen und die Verzweiflung über die ganze Situation. Auf der Strasse stand ein 20 Kilometer langer Fahrzeugkonvoi, der mit einer Geschwindigkeit von acht Kilometern pro Stunde vorwärtskam. Die Lufttemperatur fiel auf minus zehn Grad, dann begann nasser Schnee zu fallen. Unser Auto begann zu qualmen, und die Heizung fiel aus. Es wurde kalt im Innenraum. Die Kinder fingen an zu weinen und schrien: «Wir wollen nach Hause.» Wir konnten nicht umkehren, hinter uns stand ein Konvoi von Fahrzeugen, der mehrere Kilometer lang war. Wir waren von Fahrzeugen umgeben und konnten nicht einmal auf die Toilette gehen. Die Kinder verstanden nicht, warum Papa und Mama in Kälte und Glätte das Haus verlassen hatten. Wir wurden wegen der ausgefallenen Heizung von Freiwilligen in ihr Auto umgesetzt. Auf dem ganzen Weg hörten wir Vorwürfe, weil in dem Auto zwei Frauen und eine Katze sassen, die es eng hatten. Unsere vierjährigen Zwillinge wollten nur ein wenig mit der Katze spielen. Der Fahrer wurde wütend und drohte, uns auf der Strasse auszusetzen. Ich weinte. Sie sind nur Kinder, und wir waren Geiseln der Situation. Hinter uns fuhr mein Mann im kalten Auto, mit zusammengebissenen Zähnen. Das ist Krieg...

Поздним вечером, замерзшие, мы с трудом доехали до Днепропетровской области. В мирное время мы этот путь прошли бы за пару часов. Наша колонна свернула в село, приняли решение остаться на ночлег, а утром решать вопрос с ремонтом машины. Мужчин поселили в административном здании, где не было отопления. Женщин и детей в квартиры. Нам не повезло, хозяин квартиры – пожилой мужчина в 2 часа ночи пришел пьяным и ему хотелось поговорить о жизни. Всю ночь я не спала. Утром пришел муж, его трясло от холода. Ремонтных мастерских в селе не было. Волонтеры бросили нас и уехали в сторону границы. Наша семья стояла возле поломанной машины, психологически мы были подавлены.

Spät am Abend, frierend, kamen wir mit Mühe in der Region Dnipropetrowsk an. In Friedenszeiten hätten wir diese Strecke in ein paar Stunden zurückgelegt. Unsere Kolonne bog in ein Dorf ab, und wir beschlossen, dort zu übernachten und am nächsten Morgen das Problem mit dem kaputten Auto zu lösen. Die Männer wurden in einem Verwaltungsgebäude untergebracht, wo es keine Heizung gab. Frauen und Kinder wurden in Wohnungen untergebracht. Wir hatten kein Glück, der Besitzer der Wohnung – ein älterer Mann – kam um zwei Uhr morgens betrunken zu uns und wollte über das Leben reden. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Am Morgen kam mein Mann und fror sehr. Es gab keine Reparaturwerkstätten im Dorf. Die Freiwilligen liessen uns im Stich und fuhren in Richtung Grenze: Unsere Familie stand neben dem kaputten Auto, und wir waren deprimiert.

Мужчина из соседнего подъезда увидел нас и сжалился. Пригласил к себе в теплый дом, накормил и стал искать мастера по ремонту машин. К сожалению, единственный мастер тоже уехал. Мы бросили машину, взяли минимум вещей и поехали на железнодорожную станцию. Нам повезло, эвакуационный поезд до Львова остановился на нашей станции. Вагон был забит людьми, всю ночь мы сидели на полу в темноте. Нельзя было включать свет, в небе кружили вражеские самолёты. Утром мы прибыли во Львов и ужаснулись, вокзал и привокзальная площадь забита людьми. На ближайшие 5 дней свободных мест на поезд не было. Мы стояли на автобусной остановке, дети прижались ко мне, на улице мороз и нам некуда идти. Слёзы и отчаяние душили меня. Муж расспрашивал людей, как можно пересечь границу.

Ein Mann aus dem Nachbarhaus sah uns und hatte Mitleid. Er lud uns in sein warmes Haus ein, gab uns zu essen und begann nach einem Automechaniker zu suchen. Leider war der einzige Mechaniker auch weggefahren. Wir liessen das Auto zurück, nahmen das Minimum an Sachen mit und fuhren zum Bahnhof. Wir hatten Glück: Der Evakuierungszug nach Lwiw hielt an unserem Bahnhof. Der Waggon war voller Menschen. Wir sassen die ganze Nacht auf dem Boden im Dunkeln, da das Licht nicht eingeschaltet werden durfte, weil feindliche Flugzeuge am Himmel kreisten. Am Morgen kamen wir in Lwiw an und waren entsetzt: Der Bahnhof und der Vorplatz waren überfüllt mit Menschen. Es gab keine freien Plätze im Zug für die nächsten fünf Tage. Wir standen an der Bushaltestelle, die Kinder drückten sich an mich, es war kalt, und wir hatten keinen Ort, wo wir hinkonnten. Tränen und Verzweiflung erdrückten mich. Mein Mann fragte die Menschen, wie wir die Grenze überqueren könnten.

Рядом польское телевидение снимало репортаж о ситуации с эвакуацией людей. Неожиданно оператор повернул в нашу сторону камеру, корреспондент подбежал к нам, обнял и прижал к сердцу моих детей, в глазах у него стояли слёзы. Он стал быстро говорить по – польски и показывать в сторону микроавтобуса. Это были волонтёры с польского красного креста, они ехали в Польшу. «Пани, прошу!», - двое волонтеров подхватили замерзших детей, и мы сели в микроавтобус. Нас напоили горячим чаем с круасанами. Детям дали игрушки, мы были в безопасности. Эти прекрасные люди спасли не только нас, но и много других украинских семей. Рискуя своими жизнями, они перевозили беженцев через границу. Пять дней мы добирались до Швейцарии. Это были непростые дни для нашей семьи.

In der Nähe drehte das polnische Fernsehen einen Bericht über die Situation bei der Evakuierung von Menschen. Plötzlich drehte der Kameramann den Apparat in unsere Richtung, und der Korrespondent lief zu uns, umarmte meine Kinder und drückte sie an sein Herz. Seine Augen waren voller Tränen. Er begann schnell auf Polnisch zu sprechen und zeigte auf einen Kleinbus. Es waren Freiwillige des polnischen Roten Kreuzes, die nach Polen fuhren. «Gnädige Frau, bitte» – zwei Freiwillige nahmen die frierenden Kinder auf, und wir stiegen in den Kleinbus. Wir wurden mit heissem Tee und Croissants bewirtet. Die Kinder bekamen Spielzeug, wir waren in Sicherheit. Diese wunderbaren Menschen haben nicht nur uns, sondern auch viele andere ukrainische Familien gerettet. Sie riskierten ihr Leben, um Flüchtlinge über die Grenze zu bringen.

С Польши нас везли волонтеры со Швейцарии, добрая и чуткая Helena Simon. Мы благодарим всю вашу команду за добрые сердца.

Fünf Tage brauchten wir, um in die Schweiz zu gelangen. Es waren schwierige Tage für unsere Familie. Wir wurden von Freiwilligen aus der Schweiz, der freundlichen und einfühlsamen Helena Simon, aus Polen gefahren. Wir danken ihrem ganzen Team für ihre Herzensgüte.

Таким образом, наша семья по воле судьбы, оказались в Муттенце. Мы понятия не имели, где мы будем жить. Нас встречала улыбчивая девушка Hannah. У меня был сильный стресс, и я как в тумане, слышала слова поддержки от Hannah. Вместе с ней мы приехали в чужой дом, он был пустой, как и наше неопределенное будущее. Через два дня приехал хозяин дома-Christoph Huldi Bächtold. С этого момента у нас началась новая страница жизни. Это необыкновенный человек: высокообразованный, интеллигентный мужчина с добрым сердцем. Он сделал всё и даже больше, чтобы мы не чувствовали себя чужими в этой стране. Он, как крестный отец опекал нас. Показывал, рассказывал, знакомил с интересными людьми, с культурной жизнью Базель-штадт. Christoph познакомил нас со своей замечательной семьей: папой, мамой, сестрами, братом и сыном. Они нас принимали с открытыми объятиями, как своих родственников. Удивительная семья, добрые и открытые люди! Ещё хотим поблагодарить наших замечательных соседей. Абсолютно все, с первого дня нашего приезда, протянули руку помощи нашей семье. Жители Муттенца наверняка знают их: это Marianne und Albert Häusler, Roland und Helena Häusler, Astrid Bucher und Martin Degen, Dominik und Alexandra Gerber, Urs und Rosemarie Burri. От всей нашей семьи хотим сказать большое спасибо за ваши добрые и благородные сердца.

Das Schicksal wollte es, dass unsere Familie in Muttenz landete. Wir hatten keine Ahnung, wo wir leben würden. Eine lächelnde junge Frau namens Hannah empfing uns. Ich war sehr gestresst und hörte nur wie durch einen Nebel die unterstützenden Worte von Hannah. Zusammen mit ihr kamen wir in ein fremdes Haus, das leer war, genau wie unsere ungewisse Zukunft. Zwei Tage später kam der Hausbesitzer, Christoph Huldi Bächtold. Ab diesem Moment begann für uns ein neues Kapitel im Leben. Er ist ein aussergewöhnlicher Mensch: gebildet, intelligent und mit einem guten Herzen. Er tat alles und noch mehr, damit wir uns in diesem Land nicht fremd fühlen. Er war wie ein Patenonkel für uns, zeigte uns die Gegend, erzählte uns davon, stellte uns interessante Menschen vor und führte uns in das kulturelle Leben von Basel-Stadt ein. Christoph stellte uns auch seiner wunderbaren Familie vor: seinem Vater, seiner Mutter, seinen Schwestern, seinem Bruder und seinem Sohn. Sie nahmen uns mit offenen Armen auf, als wären wir ihre Verwandten. Eine erstaunliche Familie, freundliche und offene Menschen! Wir möchten uns auch bei unseren wunderbaren Nachbarn bedanken. Von Anfang an boten sie unserer Familie Hilfe an. Die Bewohner von Muttenz kennen sie sicherlich: Marianne und Albert Häusler, Roland und Helena Häusler, Astrid Bucher und Martin Degen, Dominik und Alexandra Gerber, Urs und Rosemarie Burri. Wir möchten ihnen im Namen der ganzen Familien unseren Dank für ihre guten und edlen Herzen aussprechen.

Сейчас наша семья переехала и арендует жилье. Мы благодарим Graziella Bolliger за мебель в нашем доме.

Jetzt lebt unsere Familie in einer gemieteten Unterkunft. Wir möchten uns bei Graziella Bolliger für die Möbel in unserer Wohnung bedanken.

Беженцы из Украины, приехавшие в Muttenz сталкиваются со множеством проблем, в том числе и в социальной сфере. В решении проблем им помогают замечательные люди: Thomas Haug и Oksana Voznyuk из Gemeinde Muttenz. Они всегда найдут время выслушать, дать совет, помочь делом, способствуют интеграции. Все украинские семьи благодарят вас за поддержку и внимание.

Flüchtlinge aus der Ukraine, die nach Muttenz gekommen sind, stehen vor vielen Problemen, einschliesslich sozialer Probleme. Zu deren Lösung helfen ihnen wunderbare Menschen: Thomas Haug und Oksana Voznyuk von der Gemeinde Muttenz. Sie finden immer Zeit, um zuzuhören, Ratschläge zu geben, zu helfen und zur Integration beizutragen. Alle ukrainischen Familien danken ihnen für ihre Unterstützung und Aufmerksamkeit.

Большинство украинских беженцев образованные люди, на данный момент активно изучают немецкий язык и имеют желание стать полезным ресурсом для развития Швейцарии.

Die Mehrheit der ukrainischen Flüchtlinge sind gebildete Menschen, die derzeit aktiv Deutsch lernen und den Wunsch haben, eine nützliche Ressource für die Entwicklung der Schweiz zu werden.

Dieser Bericht wurde von Susanna Martirosian und ihrem Mann Valentin Kostiuchenko geschrieben. Der Text wurde von der BaZ-Redaktion mithilfe des Programms ChatGPT übersetzt.

