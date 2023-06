Podcast mit Biels Luca Cunti – «Plötzlich wurde ich regelmässig gefragt, ob ich mich prügeln wolle» Der Stürmer spricht im «Eisbrecher» über seinen trotz Riesentalent-Status schwierigen Karrierestart und sagt, wie sich alles zum Guten wendete. Und wie ein Missverständnis zum Psychologiestudium führte. Kristian Kapp

Gast beim «Eisbrecher»-Podcast: Biels Stürmer Luca Cunti im Studio in Bern. Foto: Adrian Moser

Als junger Eishockeyspieler der GCK Lions galt Luca Cunti als Riesentalent. Dennoch geriet seine Karriere zunächst ins Stocken. Er wurde zwischen den Teams und Ligen hin und her geschoben, spielte teilweise sogar in der 1. Liga. Der Versuch, in den USA College-Hockey zu spielen, scheiterte an Formalitäten – weil er nicht spielen durfte, begann er 2007 in Minnesota ein Studium der Psychologie, das er aber bis heute nicht ganz abgeschlossen hat.

Nach zwei Jahren in Juniorenligen der USA und Kanadas kehrte er in die Schweiz zurück, wo er sportlich endgültig in die Sackgasse geriet. Es hätte gut sein können, dass er für immer ein NLB-Spieler bleibt – bis ihm ausgerechnet ein für seine Härte bekannter NHL-Trainer eine vielleicht letzte Chance anbot. Cunti wurde mit dem ZSC unter Bob Hartley und später unter Marc Crawford zweimal Schweizer Meister.

Mittlerweile spielt Cunti, 33-jährig, beim EHC Biel, mit dem er Ende dieser Saison beinahe ein drittes Mal Champion geworden wäre. Auch ohne Krönung erlebte er unter dem erneut an Krebs erkrankten Trainer Antti Törmänen ein denkwürdiges Playoff, das er wohl nie mehr vergessen wird.

Cunti hat also einiges zu erzählen im «Eisbrecher».

Alle «Eisbrecher»-Folgen in der Übersicht:

Eisbrecher – der Eishockey-Podcast von Tamedia Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcast , Google Podcast , Overcast oder Podcast Republic . Falls Sie eine andere Podcast-App nutzen, suchen Sie in dieser am besten nach «Eisbrecher».

Kristian Kapp ist Sportredaktor bei Tamedia. Mehr Infos @K_Krisztian_

Fehler gefunden?Jetzt melden.