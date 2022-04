Elsass wählt diesmal anders – Plötzlich wird Le Pen von Macron überflügelt Elsässische Spitzenpolitiker warnen mit Blick auf die Präsidentschaftswahl am Sonntag eindringlich vor Marine Le Pen. Der erste Wahlgang hielt Überraschungen bereit. Simon Bordier

Kann hier auf einige Sympathien zählen: Emmanuel Macron bei einem Wahlkampfauftritt in Strassburg. Foto: Eliot Blondet (Keystone)

Sollte die rechtsnationale Politikerin Marine Le Pen am Sonntag zur neuen Präsidentin Frankreichs gewählt werden, so seien kulturelle und politische Interessen des Elsass in Gefahr: Dies schreiben zwei führende Politiker der Grenzregion in einem offenen Brief, nur wenige Tage vor dem zweiten Wahlgang am Sonntag.