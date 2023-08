Frauen auf Testosteron – «Plötzlich war ich zackiger, mutiger, entschlossener» Das männliche Sexualhormon hat nicht nur die Beschwerden der Menopause weggeblasen. Es macht auch unerschrockener und geistig fitter, berichtet eine Frau, die nicht mehr darauf verzichten möchte. Bettina Weber

Hat so viel Durchsetzungsvermögen wie noch nie: L. P., die seit einem halben Jahr Testosteron nimmt. Foto: Raisa Durandi

Testosteron kommt einem so ziemlich als Letztes in den Sinn, wenn man sich mit L. P. (Name der Redaktion bekannt) zum Gespräch trifft. Die Mutter von drei Kindern ist blond und feingliedrig, wohl auch deshalb wird sie oft jünger geschätzt. Die 48-jährige Zürcherin studiert soziale Arbeit und ist glücklich, dass ihr das Lernen endlich wieder so leicht fällt wie früher – dank des Testosterons, das sie nimmt, um die Symptome der Menopause zu lindern. Sie sei fokussierter, wolle weniger gefallen und habe mehr Durchsetzungsvermögen. Wie sich ihr Leben damit zum Positiven gewandelt hat, erzählt sie hier.