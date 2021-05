Seit fünf Jahren verschollen – Plötzlich taucht «BL 1» wieder auf Fünf Jahre lang war das Nummernschild international zur Fahndung ausgeschrieben. Dann erhielt die Garage Keigel in Frenkendorf ein unerwartetes Paket. Das ist die Geschichte dahinter. Alexander Müller

Das Schild ist wieder da – samt Entschuldigungsbrief. zVg

Grosse Freude beim Baselbieter Garagenbetrieb Keigel in Frenkendorf: Das lange vermisste Nummernschild «BL 1» ist in der vergangenen Woche plötzlich wieder aufgetaucht. Unbekannte haben das Sammlerstück per Paket an den Eigentümer zurückgeschickt. Die anonymen Absender haben eine schriftliche Entschuldigung beigelegt: «Sehr geehrte Herren Urs und Christoph Keigel. Beim Aufräumen in unserer Wohngemeinschaft haben wir dieses Schild gefunden. Wir denken, es wurde von einem unserer ehemaligen Mitbewohner angeschleppt. Bitte verzeihen Sie dies.»

Die Garage Keigel sei seit den 1950er-Jahren im Besitz des Nummernschildes «BL 1», heisst es in einer Mitteilung des Betriebes. Im Juni 2016 haben Unbekannte das symbolträchtige Schild auf einem Parkplatz der Garage in Füllinsdorf mitgehen lassen. Damals war das Kennzeichen an einem Renault Espace montiert. Die Halterung war sogar extra verstärkt worden, weil die Autonummer zuvor bereits einmal gestohlen worden war. Nach einem öffentlichen Aufruf gab der «Finder» sie damals aber wieder zurück.

Das Diebesgut wurde danach von den Behörden international zur Fahndung ausgeschrieben. Die Suche blieb jedoch über all die Jahre erfolglos. Einfach ein neues Schild aushändigen konnte man der Garage aber auch nicht: Die verschollene Nummer blieb seither gesperrt.

Nun aber habe das Autokennzeichen nach Absprache mit der Baselbieter Motorfahrzeugkontrolle wieder aktiviert werden können, teilte der glückliche Besitzer mit. Es ziert nun einen vollelektrischen Fiat 500e.

Das alte Schild fährt nun elektrisch – mit einem Fiat 500e. zVg

