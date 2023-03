SVP-Alt-Grossrat in Basel ausgeraubt – «Plötzlich rief jemand: ‹Halt! Halt!›» Der 72-jährige Oskar Herzig-Jonasch wurde am Samstag Opfer eines Raubs – am helllichten Tag auf einer belebten Strasse, direkt an seiner Wohnadresse. Julia Gisi

Oskar Herzig-Jonasch: «Es macht mich unglaublich nachdenklich, dass so etwas mitten am Tag passieren kann.» Foto: Dominik Plüss

Am Samstagvormittag wirkt die Grenzacherstrasse im Wettsteinquartier alles andere als gefährlich: In der Migros-Filiale oder in der nahen Tankstelle herrscht reges Treiben, Passanten gehen ein und aus. Und doch wurde hier am letzten Wochenende Oskar Herzig-Jonasch, Alt-SVP-Grossrat, Confiseur und Anwohner der Grenzacherstrasse auf Höhe Burgweg, gegen 10.15 Uhr Opfer eines Raubs. «Am helllichten Tag und auf so einer belebten Strasse», sagt der 72-Jährige noch immer ein wenig ungläubig. Der BaZ gegenüber schildert er den Vorfall.