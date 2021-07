Flucht vor dem Hochwasser? – Plötzlich kriecht eine Ratte aus der Basler Kanalisation Wohl aufgescheucht vom Hochwasser, suchte eine Ratte Zuflucht in einem Kleinbasler Keller. Warum das nur in Einzelfällen passiert? Eine Expertin erklärt. Mirjam Kohler

Eine Ratte klettert in einer Kleinbasler Waschküche aus der Kanalisation. Video: Leser-Reporter

Ein für viele nicht alltäglicher Anblick präsentierte sich vor kurzem einem BaZ-Leser-Reporter. In einer Seelenruhe schob eine Ratte die Abdeckung zur Kanalisation in einer Kleinbasler Waschküche zur Seite und begab sich auf eine Erkundungstour durch die Liegenschaft.

Eine Folge der aktuell höheren Wasserstände in den Kanalisationen? Eher nicht, sagt Susanne Müller, Abteilungsleiterin Wasser beim Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt. «Wenn das Wasser in den Kanalisationen steigt, flüchten die Tiere in die Seitenkanalisationen. Uns ist aber nicht bekannt, dass jetzt wegen der grösseren Wassermassen mehr Ratten die Kanalisationen verlassen und in Keller eindringen.»

