Olympiasiegerin am Anschlag – Plötzlich kam die Angst Mathilde Gremaud ist die vielleicht effizienteste Schweizer Olympiateilnehmerin: drei Starts, drei Medaillen. Doch der Preis für die Freestylerin war eine mentale Erschöpfung. Monica Schneider

Auf einmal war die Welt eine andere: Mathilde Gremaud erlebte nach ihrem Olympiasieg an den Winterspielen in Peking turbulente Wochen und Monate. Foto: Red Bull Media

Sie gibt sich Mühe, will sich nicht beklagen, aber schönreden will sie auch nichts: «Es ist viel zu warm, es hat bis ganz hinauf geregnet», sagt Mathilde Gremaud, «der Schnee ist schlimm, aber immerhin können wir unsere Hindernisse fahren.» So ist das im Winter 2023.