Die Rückkehr van Wolfswinkels – Plötzlich ist das Selbstvertrauen da Erstmals seit Ende Januar spielt Angreifer Ricky van Wolfswinkel wieder über 90 Minuten. Beim 5:0-Erfolg über Servette empfiehlt sich der Cabral-Ersatz für Trainer Patrick Rahmen als willkommene Alternative im Sturmzentrum. Dominic Willimann

So einfach kann Toreschiessen sein: Ricky van Wolfswinkel trifft ins verwaiste Servette-Tor. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Oft hat Ricky van Wolfswinkel das Trikot des FC Basel zuletzt nicht getragen. Genauer gesagt waren es seit Februar in der Super League insgesamt exakt 40 Minuten. Noch weiter muss man in der Statistik zurückgehen, um auf die letzten 90 Liga-Minuten des Holländers zu stossen. Das war beim Basler Auswärtsspiel am 28. Januar in Sitten. Der FCB gewann 3:2, der Holländer erzielte einen Treffer.

Es gibt also Parallelen zwischen dem Auftritt im Wallis und van Wolfwinkels jüngstem Einsatz. Gegen Servette darf der Angreifer nach auskurierter Ver­letzung erstmals wieder über die volle Spieldistanz ran, der FCB siegt diesmal 5:0, und der Angreifer erzielt dabei seinen nächsten Saisontreffer, den zweiten insgesamt.