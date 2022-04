SBB-Fahrplan wie verhext – Plötzlich finden Basler Pendler ihren Zug nicht mehr Fahrgäste werden von Zugsausfällen und der Art, wie diese kommuniziert werden, überrascht. Laut einem SBB-Kenner ist die aktuelle Lage «erst ein Vorspiel». Die wichtigsten Punkte. Simon Bordier

Im Onlinefahrplan werden verspätete und ausgefallene Züge angezeigt – aber nicht alle. Symbolfoto: Nicole Pont

Ist der Raum Basel besonders von Zugsausfällen betroffen?

Ja. Wegen Bauarbeiten in der Region sowie in anderen Teilen des Landes gibt es immer wieder Perioden mit einem ausgedünntem Fahrplan. Derzeit fallen manche Zugverbindungen zwischen Basel und Bern aus. Zudem fehlen einzelne Direktanschlüsse auf der Strecke Basel–Zürich sowie Richtung Tessin, Wallis und Italien. Mitunter werden TGV-Verbindungen auf der Linie Paris–Zürich verkürzt geführt, sodass Passagiere in Basel umsteigen müssen. Die aktuellen Einschränkungen gelten bis 1. Mai beziehungsweise bis 5. Mai auf der Nord-Süd-Achse. Im Sommer wird die nächste intensive Bauphase erwartet. Es dürfte nicht die letzte sein (siehe unten).