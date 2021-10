Armin Wolf über Tiktok-Auftritt – Plötzlich fängt der Nachrichtenmoderator an zu tanzen

Jetzt werden Sie auf Social Media für einen, Zitat, «legendären» Fernsehmoment gefeiert.

Ich mache ja solche Sachen am Ende der «ZiB 2» schon seit fast 20 Jahren. Ich bin schon in kurzen Hosen dagesessen, in Badeschlappen, mit absonderlichen Perücken, ich bin schon am Moderationstisch gestanden oder gelegen. Für Leute, die regelmässig ZiB2 schauen, ist das gar nicht ungewöhnlich.