Nachfolge von Angela Merkel – Pleiten, Pech und Peinlichkeiten Der Wahlkampf von Armin Laschet läuft nicht gut. Was auch daran liegt, dass der CDU-Kanzlerkandidat sich selbst im Weg steht Boris Herrmann , Robert Rossmann

Glücklose Auftritte in den Flutgebieten: Armin Laschet in Stolberg, Nordrhein-Westfalen (3. August 2021). Foto: Marius Becker (DPA, Keystone)

Eigentlich wäre Armin Laschet am Donnerstag durch die malerische Altstadt von Heidelberg spaziert, hätte sich am Abend über den Stand der Winzerkünste an der sonnigen badischen Bergstrasse unterrichtet, um dann an diesem Freitag einen Baumwipfelpfad im schwarzwälderischen Bad Wildbad zu erklimmen. Es hätte der Auftakt seiner Wahlkampftournee durch Deutschland werden sollen.

Aber offenbar ist den Kampagnenstrategen des Kanzlerkandidaten der Union im letzten Moment dann doch noch eingefallen, dass dabei mutmasslich Bilder entstanden wären, die Laschet eher geschadet als geholfen hätten: der Kandidat mit einem Gläschen Riesling in der Abendsonne, während aus seiner Heimat Nordrhein-Westfalen noch die Beschimpfungen von aufgebrachten Flutopfern nachhallen – da wäre die Häme wieder programmiert gewesen.