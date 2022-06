«Apropos» – der tägliche Podcast – Pleiten, Pech, Pannen und natürlich zu spät – das ist die Deutsche Bahn Noch weniger Sitzplätze, noch mehr Verspätung: Die Sommeraktion der Deutschen Bahn ist erfolgreich – und zeigt, warum die DB ein strukturelles Problem hat. Philipp Loser als Host Dominique Eigenmann als Gast Mirja Gabathuler

Das Angebot kommt super an: Für nur 9 Euro kann jeder und jede diesen Sommer mit dem Regionalzug quer durch Deutschland reisen. Gleichzeitig wirft die Aktion ein grelles Licht auf alle Probleme der Deutschen Bahn: überfüllte Züge, Verspätungen, Personalmangel und scheinbar fehlende Koordination. (Lesen Sie hier unseren Kommentar zum Thema.)

Wo haben diese Probleme ihre Ursache? Warum ist ausgerechnet die teure Ferieninsel Sylt plötzlich so beliebt? Und was können die SBB trotz allem aus der 9-Euro-Ticket-Kampagne lernen? Darüber spricht Tamedia-Deutschlandkorrespondent Dominique Eigenmann in einer neuen Folge des Podcasts «Apropos». Gastgeber ist Philipp Loser.

Dominique Eigenmann ist seit 2015 Deutschlandkorrespondent in Berlin. Nach einem Studium der Germanistik und Philosophie in Zürich und Paris begann er 1994, für den «Tages-Anzeiger» zu schreiben. Mehr Infos @eigenmannberlin Mirja Gabathuler ist verantwortlich für Audioformate bei Tamedia und moderiert den täglichen Podcast «Apropos». Mehr Infos @gabathvler

Fehler gefunden?Jetzt melden.