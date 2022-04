«Apropos» – der tägliche Podcast – «Playoffs haben mit Fussball und Fairness nichts zu tun» Die Swiss Football League will einen neuen Playoff-Modus einführen. Das würde den Schweizer Fussball revolutionieren. FCZ-Präsident Ancillo Canepa ist «strikt dagegen». Laura Bachmann Florian Raz als Gast Philipp Loser als Host

Seit fünf Jahren sucht der Schweizer Profifussball verzweifelt nach einem neuen Modus. Nach drei gescheiterten Versuchen glaubt das Komitee der Swiss Football League, endlich die Lösung gefunden zu haben. Eine Lösung, die den Schweizer Fussball revolutionieren würde.

Wie im Eishockey oder im Handball soll auch im Fussball ein «Playoff»-Modus eingeführt werden. Doch dagegen wird Kritik laut. FCZ-Präsident Ancillo Canepa lehnt Playoffs im Fussball strikt ab: Sie seien «sportlich unfair».

Warum braucht es unbedingt zwölf Mannschaften in der obersten Liga? Warum will die Liga Playoffs einführen? Macht das Sinn? Und warum macht das Ancillo Canepa so wütend?

Diese Fragen beantwortet Florian Raz, Sportredaktor und Host des Fussballpodcasts «Dritte Halbzeit». Er ist zu Gast bei Philipp Loser in einer neuen Folge von «Apropos», dem täglichen Podcast des «Tages-Anzeigers» und der Redaktion Tamedia.

Laura Bachmann ist Produzentin und Gast-Moderatorin des täglichen Podcasts «Apropos». Florian Raz ist Sportredaktor bei Tamedia, schreibt seit 2001 über Fussball und ist Gastgeber des Podcasts «Dritte Halbzeit».

