Schweizer Waffen für Ukraine – Platzt heute Nachmittag der Deal zwischen FDP und SP? Vor einer wichtigen Abstimmung im Nationalrat liegen sich die beiden Parteien in den Haaren. Der Deal zur Wiederausfuhr von Schweizer Waffen in die Ukraine droht zu scheitern. Charlotte Walser

SP-Fraktionschef Roger Nordmann ärgert sich über die FDP. Foto: Keystone

Der Streit um die Wiederausfuhr von Schweizer Waffen geht in die nächste Runde. Am Montag hatte der Ständerat einen Vorstoss abgelehnt, der die Weitergabe von Kriegsmaterial an die Ukraine ermöglicht hätte. Am Mittwochnachmittag entscheidet der Nationalrat über eine Motion seiner Sicherheitspolitischen Kommission mit demselben Ziel. Eingebracht hatte diesen die SP.

Heute müssen Länder, die von der Schweiz Kriegsmaterial kaufen, eine Nichtwiederausfuhr-Erklärung unterzeichnen. Die Motion fordert, dass der Bundesrat unter bestimmten Bedingungen die Wiederausfuhr erlauben kann - und zwar dann, wenn die Waffen für ein Land bestimmt sind, das völkerrechtswidrig angegriffen wurde. Feststellen müsste das entweder der UNO-Sicherheitsrat oder die UNO-Generalversammlung mit Zweidrittelsmehrheit.

Die FDP will nun beantragen, über den UNO-Sicherheitsrat und die UNO-Generalversammlung separat abzustimmen. Den Punkt mit der UNO-Generalversammlung will die Mehrheit der Fraktion ablehnen. Damit bräuchte es also eine Resolution des UNO-Sicherheitsrates, damit der Bundesrat die Ausfuhr erlauben kann. Im Fall der Ukraine liegt kein solcher Beschluss vor, weil Russland im UNO-Sicherheitsrat sitzt.

«Die FDP torpediert den Vorstoss»

SP-Fraktionschef Roger Nordmann ärgert sich über den Plan der FDP. Sollte der Nationalrat beschliessen, dass die Wiederausfuhr nur mit einem Beschluss des UNO-Sicherheitsrates möglich wäre, würde das der Ukraine überhaupt nichts bringen. «Damit torpediert die FDP den Vorstoss», sagt Nordmann.

Die FDP begründet ihr Vorgehen damit, dass ein Beschluss der UNO-Generalversammlung nicht bindend ist. Sie beruft sich dabei auch auf die Stellungnahme des Bundesrates zur Motion, wie FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen sagt.

Bloss: Aus Sicht des Bundesrates ist es überflüssig, die Wiederausfuhr an eine Resolution des UNO-Sicherheitsrates zu knüpfen. Wenn der UNO-Sicherheitsrat militärische Massnahmen autorisiere, komme das Neutralitätsrecht ohnehin nicht zur Anwendung, schreibt der Bundesrat in seiner Stellungnahme zur Motion. Läge eine solche Resolution vor, könnte er die Weitergabe von Kriegsmaterial an einzelne Konfliktparteien erlauben.

Aus Sicht des Bundesrates taugt allerdings auch ein Beschluss der UNO-Generalversammlung nicht als Bedingung. Deren Beschluss ändere nichts an den neutralitätsrechtlichen Pflichten der Schweiz – auch dann nicht, wenn er mit Zweidrittelmehrheit gefällt werde, argumentiert er. Würde die Schweiz aufgrund eines solchen Beschlusses die Lieferung von Waffen erlauben, würde sie das Gleichbehandlungsgebot und die neutralitätsrechtlichen Pflichten gemäss Völkerrecht verletzten.

Die SP lässt diese Argumentation nicht gelten. Aus ihrer Sicht spielt es keine Rolle, dass ein Beschluss der UNO-Generalversammlung nicht bindend ist. Völkerrechtlich gebe es zur Wiederausfuhr für neutrale Staaten keine explizite Einschränkung, sagt Nordmann. Es würde sich um eine selbstauferlegte Limitierung der Schweiz handeln. Christian Wasserfallen wiederum wird die gesamte Motion ablehnen.

Zum Scheitern trugen auch SPler bei

Scheitert am Mittwochnachmittag der Punkt mit der UNO-Generalversammlung oder die gesamte Motion im Nationalrat, ist damit wohl auch die parlamentarische Initiative chancenlos, auf die sich FDP, SP und die Mehrheit der Mitte erst vor kurzem geeinigt hatten. Es handelte sich um eine Kombination von Vorschlägen der FDP und der SP.

Konkret: Westliche Länder sollen von der Schweiz gekaufte Waffen ausnahmsweise fünf Jahre nach Erwerb weitergeben können – und zwar auch an ein Land, das sich im Krieg befindet. Allerdings nur dann, wenn der UNO-Sicherheitsrat oder zwei Drittel der UNO-Generalversammlung festgestellt haben, dass das Land völkerrechtswidrig angegriffen wurde. Komme die FDP mit ihren Plänen durch, sei der Deal tot, sagt Nordmann. Zum Scheitern des Vorstosses vom Montag im Ständerat trugen allerdings auch SP-Vertreter bei.

Über die parlamentarische Initiative, auf die sich SP und FDP geeinigt hatten, wird das Parlament zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden.



Charlotte Walser gehört seit 2021 zum Bundeshausteam der Redaktion Tamedia. Die promovierte Philosophin arbeitet seit 1995 als Journalistin. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.