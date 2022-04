Spektakulärer Fund – Plateosaurier-Knochen in Frick entdeckt Strassenbauarbeiten brachten im Aargau einen wissenschaftlich bedeutenden Fund zutage: Schwarz gefärbte Knochen eines Dinosuriers.

Die Knochen des Dinosauriers sind schwarz gefärbt. Foto: Departement Bau, Verkehr und Umwelt des Kantons Aargau

Bei der Sanierung und dem Ausbau der Kaistenbergstrasse in Frick AG haben Fachleute Saurierknochen entdeckt. Im Gegensatz zu früher in dieser Gegend gefundenen Knochen sind die neuen Fundstücke alle schwarz.

Laut einer Mitteilung des Bau-, Verkehrs- und Umweltdepartements des Kantons Aargau vom Mittwoch gingen Fachleute davon aus, dass bei den Bauarbeiten Knochen gefunden werden könnten. Deshalb zog der Kanton Aargau schon früh paläontologische Experten bei.

Denn die Arbeiten fanden in Gesteinsschichten statt, in denen bereits früher Überreste gefunden wurden – konkret in der Tongrube Gruhalde in Frick.

Blick auf eine Gesteinsschicht, in welcher Knochen gefunden wurden. Foto: Departement Bau, Verkehr und Umwelt des Kantons Aargau

So kam es denn auch: An zwei Stellen fand das Expertenteam Knochenreste, nämlich einen gut erhaltenen Fuss eines Plateosauriers und Beinknochen auf einer Anhöhe beim Ellenbühl. Oberhalb des Lindenhofs kamen Rippen, Wirbel, Handknochen und anderes Material – ebenfalls von Plateosauriern – zum Vorschein.

Die schwarze Färbung der Knochen weist auf unterschiedliche chemische Bedingungen an diesem Fundort im Vergleich zur Gruhalde hin. Der Kanton Aargau spricht von wissenschaftlich sehr bedeutenden Funden.

Der Fuss und die Handknochen sind im Sauriermuseum Frick ausgestellt, das dem Publikum auch ein vollständiges Skelett des Plateosaurus präsentiert. Die Bauarbeiten an der Kantonsstrasse wurden durch die Knochenfunde nicht verzögert. Paläontologie ist die Wissenschaft von den Lebewesen vergangener Erdzeitalter.

So würde das ganze Skelett eines Plateosauriers aussehen. Bild: Wikipedia

SDA/Isabelle Thommen

