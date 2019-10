Überall Plastik – schrecklich!

Geht es im Discounter wirklich so schrecklich zu? Schrecklicher. Ein­kaufen in einem deutschen Lidl. Der Parkplatz ist videoüberwacht. Ein Schild warnt den Kunden: Wer länger als 60 Minuten parkt, wird zu einer Geldstrafe von 50 Euro verdonnert. Wer nach einem WC sucht, tut es vergeblich. Jede kleine Beiz muss eine Toilette haben, nicht so dieser riesige Discounter.

Mit dem Einkaufswagen beginnt die Irrfahrt durch die Plastikstapel. ­Personal? Fehlanzeige. An der Kasse geht es dann schnell. Bevor sich eine Schlange bilden kann und Unmut beim Bezahlen, informiert ein Lautsprecher: «Kasse 2 ist offen, legen Sie bitte Ihre Ware aufs Band.» Wohin soll ich meine Ware denn sonst legen? Was soll das alles bedeuten? Vermutlich Folgendes: König Kunde, leg deine Waren so schnell wie möglich aufs Band, damit wir ohne Wartezeit an dein Geld kommen, und dann hau ab und räum den Parkplatz frei, damit wir die Nächsten abkassieren können.

Irgendwie perfide, das. Andererseits Normalzustand. Lidl ist nur ein Beispiel. Mein kleiner Supermarkt funktioniert genau gleich. Man hat sich daran gewöhnt. An die rüde Behandlung; an gehetzte Mitmenschen, die an ihren Kaufkarren wirken wie abgerittene Kurierpferde; an den Plastikberg im Abfall; ans schlechte Gewissen. Auch in den tollen Bioläden gibt es nicht wenige Produkte, bei denen mehr Plastik drumherum ist als Ware drin. Greenwashing.

Alles Plastik. Nicht nur aussen, auch in Lebensmitteln drin. Das Rückrufportal der EU informiert über die Gefahren (www.produktwarnung.eu). Hier eine kleine Auswahl, der Einfachheit halber Lidl betreffend.

30.10.2018: Hersteller rufen Sushi via Lidl in der Schweiz zurück. Verletzungsgefahr wegen schwarzer Plastikfremdkörper.

18.8. 2019: Die Gustoland GmbH warnt vor ihren «Metzgerfrisch Leberwurst-Kugeln». Sie könnten blaue Kunststoffteile enthalten. Verletzungsgefahr. Die plastikfrische Metzger-Wurst gab es bei Lidl.

3.9.2019: Vorsicht Kunststofffremdkörper – Hersteller ruft «Landjunker»-Hackfleisch via Lidl zurück.

9.9.2019: Achtung Metallfremdkörper – Hersteller ruft «Grafschafter 9 Brezeln zum Fertigbacken» via Lidl zurück.

26.9.2019: Aldi, Netto und Lidl warnen ihre Kunden vor gefährlichen Bakterien in einem ihrer Produkte und rufen Waren zurück.

Wer das Rückrufportal studiert, kann sich den nächsten Horrorfilm sparen. Allerdings habe ich schon mal einen Reissnagel im Schoggi-Kuchen meines Bäckers gefunden. Vermutlich funktioniert die Kontrolle bei Gross­verteilern noch am besten. Auch das Schweizer Bundesamt für Lebensmittelsicherheit veröffentlicht Rückrufe. Zum Beispiel am 31.7.2019: «Öffentliche Warnung: Glassplitter in Alnatura Schokopudding.» Vor den Alnatura-Plastikbechern warnt niemand. Dabei: 40 Prozent des in der EU verwendeten Kunststoffs dienen der Verpackung.

Wer trägt die Verantwortung? Ich habe den Plastikmüll nicht in die Welt gesetzt, habe auch nie darüber abstimmen dürfen. Es ist halt so gekommen, mit freundlicher Unterstützung von Handelsketten. Jetzt soll das böse Plastik wieder gehen, indem mein Kaufverhalten gesteuert wird. Warum wird alles auf den einzelnen Verbraucher abgewälzt? Wo bleibt das Verursacherprinzip? Wie wärs mit gesetzlichen Auflagen?