Elisabeth Ackermann nimmt Abschied – Planlos ins neue Leben Die Basler Regierungspräsidentin hat als aufgestellte, unverbrauchte Strahlefrau angefangen. Heute fällt es schwer, zu ihr durchzudringen. Jan Amsler

Lehnt sich nicht zu weit aus dem Fenster: Elisabeth Ackermann im Basler Rathaus. Foto: Nicole Pont

Dicke Mauern umgeben Elisabeth Ackermann. In ihrem Büro im Rathaus fühlt man sich eingesperrt. Es hallt. Und dann das dumpfe Echo, wenn die schweren Holztore ins Schloss fallen. Bald aber kann sie ausbrechen. Am 2. Februar ist ihr letzter Arbeitstag als Regierungspräsidentin von Basel-Stadt. Ob es sie es schafft, auch die Mauern niederzureissen, die sie zum Selbstschutz um sich herum aufgebaut hat?

Am Tag nach ihrem Abgang will Ackermann in die Berge reisen. Wie das Leben danach weitergehen soll, damit hat sie sich noch nicht auseinandergesetzt. Sie wolle wieder mehr musizieren, mehr Zeit mit der Familie und Freunden verbringen, sich auf irgendeine Weise politisch engagieren. Wie genau, weiss sie aber noch nicht. Sie ist 57 Jahre alt und planlos. «Ich hatte noch keine Zeit, mich mit der Zukunft zu befassen. Zuerst muss ich mich einmal sortieren und organisieren.»