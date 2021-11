Debakel um Basler Kunschti – Pläne für neuen Sporttempel auf dem Dreispitz Die Sanierung der Kunsteisbahn Margarethen ist storniert. Stattdessen sollen eine Halle für Hockeyspieler und Handballer und möglicherweise gar ein 50-Meter-Schwimmbecken auf dem Transformationsareal der CMS entstehen. Leif Simonsen

Hier auf dem Dreispitz, an der Frankfurter Strasse 60, dem ehemaligem Arfa-Areal, soll der neue Sporttempel gebaut werden. Foto: Lucia Hunziker

Jeremy Stephenson, der Präsident der Bau- und Raumplanungskommission (BRK) des Grossen Rats, bestätigt die Recherchen der BaZ. Das 45 Millionen Franken teure Projekt zur Sanierung der in die Jahre gekommenen Kunschti ist von der BRK an den Regierungsrat zurückgewiesen worden. «Die Luxussanierung ist vom Tisch. Sie bringt nichts und kostet verdammt viel Geld», sagt Stephenson.

Der zuständige Regierungsrat Conradin Cramer (LDP) weiss, dass das Projekt nicht zu retten ist. Ausser dem mittlerweile pensionierten Bereichsleiter Sport des Erziehungsdepartements hat eigentlich nie jemand diese Sanierung gewollt.

Selbst die Hockeyspieler und Eiskunstläuferinnen, die sich über den generösen Staatsbeitrag hätten freuen sollen, sind auf die Barrikaden gegangen. Denn die neue Kunsteisbahn würde zwar allerhöchstens ästhetischen Ansprüchen gerecht, funktional ist sie aber mitnichten. Die Garderoben werden nach der Sanierung kleiner sein als die 35 Quadratmeter, welche als Norm gelten. Auch sind keine Toiletten in den Garderoben geplant. Die Spieler müssten in der Drittelpause im Restaurant aufs Klo.

Realitätsfern ist auch die Idee der Architekten, durch den Bau eines zweiten Dachs auf der Kunschti zwei Spiele gleichzeitig zu ermöglichen. Verwirrung unter den Athleten ist programmiert, wenn auf dem Nebenplatz die Trillerpfeife des Schiedsrichters immerzu ertönt.

Das Stadion des HC Lausanne soll gekauft werden

Das ungeliebte Projekt zu bodigen, löst das Problem freilich nicht. Die Basler Sportlerinnen und Sportler sind verzweifelt auf der Suche nach Trainingsmöglichkeiten. Ein ambitionierter Handballer, welcher die Sportklasse am Bäumlihof besucht, muss innerhalb einer Woche bisweilen in fünf verschiedenen Hallen in der ganzen Region trainieren. Das Leid der Hockeyspieler ist bekannt: Wer nicht im Fanionteam des EHC Basel spielt, muss sich oft mit Trainingszeiten bis kurz vor Mitternacht abfinden. Am schlechtesten steht es um die Schwimmer: Sie kämpfen seit Jahren für ein 50-Meter-Schwimmbecken in der Region. Die anstehende Sanierung des Rialto verschärft die Platznot.

Nun haben sich hockey- und handballaffine Kreise zusammengetan. Ihre Idee ist es, einen Multisport-Komplex auf dem Dreispitz aufzubauen. Konkret soll er auf dem Areal errichtet werden, welches seit der Geschäftsaufgabe des Rohrproduzenten Arfa vor acht Jahren brach liegt. Die Pläne sind bereits weit gediehen. So soll das mittlerweile in Zurzach eingelagerte Eishockeystadion, das dem Lausanne HC als Provisorium in der Saison 2018/2019 diente, auf dem Dreispitz aufgebaut werden.

Im Erdgeschoss soll ein Hockeyfeld entstehen und im 1. Stock ein Boden für die Handballer verlegt werden. Daneben ist eine Mantelnutzung vorgesehen, wie Stephenson bestätigt: Ein Fitnesscenter und ein Restaurant sowie eine Physiopraxis sollen sich einmieten können.

Liegt auf Eis: Das 45-Millionen-Sanierungsprojekt der Kunschti Margarethen, das 2025 in Betrieb gehen sollte. Visualisierung: zVg/Bau- und Verkehrsdepartement BS

Die Initianten wollen den politischen Prozess nicht torpedieren und deshalb noch anonym bleiben. Ihr Vorteil: Die Landeignerin, die Christoph-Merian-Stiftung (CMS), steht nach anfänglicher Skepsis dem Projekt offen gegenüber. «Bei einer geeigneten Trägerschaft und entsprechender Finanzierung stehen wir dem Vorhaben offen gegenüber, auch im Hinblick auf das künftige Uniquartier», sagt CMS-Sprecherin Matylda Walczak. Die CMS habe sich, so ein Insider, nicht zuletzt vom Argument überzeugen lassen, wonach es sich bei der geplanten Sportstätte um ein langfristiges Projekt handle. Die Halle könne mehrere Jahrzehnte betrieben werden.

Baselbieter sollen mitfinanzieren

Das Problem ist das Geld. Die Initianten erhoffen sich Subventionen – idealerweise in Form von Geldern aus dem Swisslos-Sportfonds oder dem Kantonalen Sportanlagen-Konzept der Baselbieter. Der Vorteil wäre, dass nicht nochmals der politische Prozess durchlaufen werden müsste und die Regierungsräte der beiden Basel das Geld sprechen könnten. Die Zeit eilt: Spätestens in zwei bis drei Jahren muss auf der Kunschti Margarethen die Kühlanlage ersetzt werden. Bis dahin sollte die neue Halle stehen.

Die zuständigen Regierungsräte Cramer (BS) und Monica Gschwind (BL) wollen sich noch nicht zum Projekt äussern. Gemäss Informationen der BaZ hat der städtische Erziehungsdirektor aber mit seiner Baselbieter Amtskollegin schon Kontakt aufgenommen. In den Augen des LDPlers Stephenson steht der Landkanton doppelt in der Pflicht. Einerseits soll die Sporthalle auf Münchensteiner Boden gebaut werden. Andererseits seien rund 50 Prozent der betroffenen Sportler Baselbieter.

Um das Projekt dem Regierungsrat schmackhaft zu machen, haben die Hockey- und Handballfreunde im Businessplan auch ein 50-Meter-Schwimmbecken vorgesehen. Ein Becken mit Olympiamassen ist in Basel ein lang gehegter Wunsch. Derzeit ist eine Volksinitiative hängig. Noch sind die Schwimmfreunde aber nicht Feuer und Flamme für die Idee. Sie wollen in ihrer Schwimmhalle Wettkämpfe durchführen. Damit bräuchte man auch Einschwimmbecken – und die sind nicht vorgesehen.

Stephenson indes sieht keine Argumente gegen den geplanten Multisport-Komplex. Er sagt, er wünsche nun dem Kanton «etwas Fantasie» bei der Schaffung neuer Sportmöglichkeiten.

Leif Simonsen ist seit Mai 2021 Redaktor im Regionalressort und Mitglied des Teams Politik.

