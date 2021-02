Amazon-Architektur – Pläne für einen spektakulären Bau Ein 22-stöckiges Gebäude in Form einer Doppelhelix soll der zweite Hauptsitz des Händlers Amazon werden.

Geschwungen in die Höhe: Diese Illustration vom zweiten Hauptsitz bei Washington veröffentlichte Amazon heute. Bild: Amazon/AFP

Der US-Onlineriese Amazon hat die Pläne für seinen zweiten Hauptsitz in Arlington am Rande der US-Hauptstadt Washington veröffentlicht: Ein 22-stöckiges Gebäude in Form einer Doppelhelix werde von Parks mit einheimischen Pflanzen umgeben sein, teilte Amazon am Dienstag mit – das Design sei «von der Natur durchzogen» und soll so Wohlbefinden und Kreativität fördern. Es soll zu 100 Prozent mit Sonnenenergie beheizt und gekühlt werden.

Das «einzigartige» Gebäude in Form einer Doppelhelix werde von aussen begehbar sein, auf «zwei landschaftlich gestalteten Pfaden, die spiralförmig nach oben klimmen, mit Pflanzen, die auf einer Wanderung in den Blue-Ridge-Bergen von Virginia zu finden sind». Es soll der Mittelpunkt von insgesamt drei Gebäuden sein. Den Beschäftigten verspricht der Konzern eine «Vielzahl» verschiedener Arbeitsplätze – «inmitten üppiger Gärten und blühender Bäume».

Die Bauarbeiten am Ufer des Potomac haben bereits begonnen. Amazon hat angekündigt, dass in Arlington bei Washington rund 25’000 Menschen arbeiten werden. Der Konzern hatte 2017 entschieden, seinen zweiten Firmensitz in den Ostküstenstädten New York und Arlington anzusiedeln – New York wurde dann aber gestrichen. Das HQ2 soll den Amazon-Hauptsitz in Seattle im Staat Washington ergänzen.

Manager John Schoettler erklärte am Dienstag, das Design in Arlington «schafft offene und aktive Plätze, die die Menschen der Natur näherbringen sollen». So sollen «Innovation und Kreativität» gefördert werden. Die Beschäftigten würden in einer «einzigartigen, nachhaltigen Umgebung» arbeiten und Neues «für unsere Kunden erfinden». Das Design fördere «Wohlbefinden und Bewegung».

AFP