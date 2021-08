Der erste Schultag – Plädoyer für den Schulweg Warum der zwei Kilometer lange Spaziergang, der manchmal 20, manchmal 60 Minuten dauerte, mein Leben bis heute prägt. Meinung Lisa Groelly

Wenn der Schulweg nicht ausreicht, muss man die Gespräche halt im Unterricht weiterführen (Symbolbild). Foto: Barbara Truninger

Rund 4500 Kinder in beiden Basel haben heute ihren allerersten Schultag. Obschon die Erinnerung an meine Primarschulzeit lückenhaft ist und ich das Gefühl habe, dass dieser Abschnitt meines Lebens schon weit zurückliegt: An den ersten Schultag kann ich mich noch gut erinnern. Was beim offiziellen Teil auf dem Pausenplatz geschah, weiss ich zwar nicht mehr so genau, aber wenn ich an den Schulweg denke, habe ich die Bilder noch ganz deutlich vor Augen.

Da meine Familie inmitten meiner Kindergartenzeit in ein anderes Quartier umgezogen war, ich jedoch im alten «Chindsgi» blieb, kannte ich nicht viele Kinder aus unserer Nachbarschaft. Doch wir entdeckten, dass ein Mädchen auf meiner Klassenliste am Ende unserer Strasse wohnte. So kam es, dass wir den Weg zur Schule an diesem ersten Tag gemeinsam antraten. Ich in Jeans-Latzhosen, sie in einem violetten Sommerkleid.