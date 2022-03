Seit 1995 im Saanenland – Pjotr Aven, der nette Oligarch von nebenan Die Berner Behörden haben letzte Woche die Wohnung von Pjotr Aven gesperrt. Auch aus dem Handelsregister ist er kurzerhand verschwunden. Quentin Schlapbach

Die EU bezeichnet den Saanenländer Ferienwohnungsbesitzer Pjotr Aven (links) als «einer der Putin am engsten vertrauten Oligarchen». Foto: Alexey Druzhinin (AFP Photo)

Der Frühling kehrt ein im Saanenland. Der Schnee in den unteren Lagen ist bereits weggeschmolzen. Entlang den Bergbahnen schlängeln sich noch einzelne weisse Bänder ins Tal hinunter. Im Golfhotel Les Hauts de Gstaad in Saanenmöser erfreuen sich an diesem Sonntag die Gäste an den warmen Sonnenstrahlen auf der Terrasse. In einer 4-Zimmer-Wohnung im fünften Stock sind die Storen hingegen zugezogen.