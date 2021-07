Aktion gegen Littering in Basel – Pizza gegen einen Sack voll Müll Die Abfallsammelaktion Pinguin setzt sich für eine sauberere Stadt ein und macht dafür gemeinsame Sache mit Restaurants. Theresa Knothe

Natalia Kucera vom Restaurant Vito (links) überreicht fleissigen Abfallsammlern einen Pizzagutschein. Foto: Lucia Hunziker

Am Rheinufer schwimmt eine kleine Eisscholle, auf der ein schwarzer Pinguin steht. Die Scholle befindet sich aber nicht im Fluss, sondern auf einer weissen, bis obenhin mit Müll gefüllten Tragtasche, die neben der Ötlingerbuvette steht. Die Tasche gehört zu Hans Peter Brugger, Gründer der Abfallsammelaktion Pinguin, der sich gerade mit Natalia Kucera, Geschäftsführerin des Restaurants Vito Klybeck, unterhält. Müll und Pizza – wie passt das zusammen?

Brugger und Kucera haben ein gemeinsames Ziel: Basels Litteringproblem bekämpfen. Um dieses Ziel zu erreichen, spannte die Aktion Pinguin am gestrigen Samstag mit einem ihrer Partner, den Vito-Restaurants, zusammen. Baslerinnen und Basler konnten bei Vito gratis Aktion-Pinguin-Tragtaschen beziehen, um damit Müll zu sammeln. Belohnt wurden sie am Samstag mit einem Gutschein für ein Stück Vito-Pizza. Eintauschen konnte man die Tasche voll Müll entweder am Samstagmorgen beim Plogging (Kombination aus Joggen und dem Aufsammeln von Müll) im St. Alban oder am Samstagnachmittag an einem Stand bei der Ötlingerbuvette.