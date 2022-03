Skifahren im Frühling – Auf die Piste trotz Tauwetter – 9 Skigebiete für den März Trotz der milderen Temperaturen noch immer nicht genug vom Schnee? Hier ist Wintersport noch immer möglich. Markus Fässler (Travelcontent)

In der länderübergreifenden Silvretta-Arena lässt es sich noch weit in den Frühling hinein Ski fahren. Foto: Mario Curti

Skigebiet Davos Klosters (GR)

Parsenn (offen bis am 24. April) und Jakobshorn (offen bis am 18. April): In Davos Klosters kann man bis weit in den April hinein gleich zwischen zwei Skigebieten auswählen. Auf die Parsenn, die bis zu 97 Kilometer Pisten bietet, geht es ab Davos mit der Parsennbahn oder ab Klosters mit der Gotschnabahn. Aushängeschild ist das 2844 Meter über Meer liegende Weissfluhjoch.

Nicht minder bekannt ist das Skigebiet Jakobshorn. Hier wurde 1934 der erste Bügellift der Welt in Betrieb genommen. Neben bis zu 55 Kilometern Pisten wird einem aber auch abseits des Ski- und Snowboardbetriebs einiges geboten – zum Beispiel im für Après-Ski bekannten Bolgen Plaza.

Skigebiet Crans-Montana (VS)

Das Walliser Skigebiet liegt auf einer Höhe von 1500 bis knapp 3000 Meter über Meer: Das garantiert Schneesicherheit bis in den Frühling. So ist das Skifahren und Snowboarden in diesem Jahr bis am 18. April möglich. Insgesamt stehen Wintersportlern bis zu 140 markierte Pistenkilometer von blau bis schwarz zur Verfügung.

Die Region hoch über dem Rhônetal ist bis über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Schliesslich treffen sich hier regelmässig die besten alpinen Skirennfahrerinnen und Skirennfahrer. 2022 fanden zum Beispiel die Abfahrt der Frauen auf der Piste Mont-Lachaux und ein Nachtslalom der Männer statt.

Skigebiet Engstligenalp-Adelboden (BE)

Eine spezielle Topografie und die Höhenlage sind die Trümpfe des Schneesportgebiets Engstligenalp-Adelboden. Dank ihnen sind die Pisten auf rund 2000 Metern über Meer dieses Jahr bis am 1. Mai befahrbar. Rauf geht es mit drei Skiliften, für junge Skifahrerinnen und Skifahrer stehen zwei Kinderlifte und ein Schlepplift zur Verfügung.

Ohnehin ist die Engstligenalp bei Familien hoch im Kurs. Denn gleich neben dem Berghotel befindet sich das

Globi-Kinderland. An manchen Tagen ist der schweizweit bekannte blaue Vogel sogar selbst vor Ort.



Skigebiet Motta Naluns Scuol (GR)

Anspruchsvolle Pisten über Steilhänge, gemütliche Abfahrten durch Lärchenwälder, rasante Buckelpisten oder adrenalingeladene Freeridehänge: Im Schneesportgebiet Motta Naluns mit seinen 70 Pistenkilometern gibt es für alle Ski- und Snowboardfahrer etwas. Dank der Höhenlage kann man in der Berglandschaft um Clünas, Mot da Ri, Champatsch und Salaniva 2022 bis am 18. April dem Schneesport frönen.

Übrigens: Unter anderem wegen der Schneesicherheit wurde das Skigebiet Motta Naluns «Skiresort Testsieger 2021» in der Kategorie «Weltweitführendes Skigebiet bis 80 km».

Skigebiet Silvretta-Arena Samnaun (GR) / Ischgl (Ö)

Die Silvretta-Arena Samnaun/Ischgl ist ein imposantes Skigebiet. Es umfasst bis zu 239 Kilometer Pisten für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis sowie 45 Liftanlagen – darunter die Doppelstockbahn Twinliner. Hier hat man die Möglichkeit, grenzübergreifend Ski zu fahren. Denn das Schneesportgebiet liegt in Österreich und der Schweiz. Ski fahren und snowboarden kann man hier in diesem Jahr bis zum 1. Mai.

Dafür verantwortlich ist unter anderem die Höhenlage. Die Silvretta-Arena Samnaun/Ischgl erstreckt sich von 1800 bis auf 2800 Meter über Meer. Eines der grossen Highlights ist die zwei Kilometer lange Skipiste 14a mit einem Gefälle von über 70 Prozent. Während der rasanten Fahrt nach unten bewältigt man einen Höhenunterschied von 650 Metern.

Gletscher-Skigebiete

Ein Garant für eine lange Schneesportsaison ist natürlich auch ein Gletscher. In der Schweiz finden sich mehrere Skigebiete, die über diesen Pluspunkt verfügen. In Engelberg kann man zum Beispiel bis zum 22. Mai auf dem Titlis Ski und Snowboard fahren.

Im Skigebiet Glacier 3000 im Kanton Waadt sind auf über 3000 Metern Höhe diverse Gletscherpisten bis zum 1. Mai offen.

Sogar bis auf 3600 Meter geht es in Saas-Fee. Dies und der Gletscher machen es möglich, selbst im Sommer die Pisten hinunterzusausen.

Und dann ist da natürlich noch Zermatt: Vom Bergdorf geht es bis auf das über 3883 Meter über Meer liegende Klein Matterhorn. Kein Wunder also, ist die Walliser Destination das grösste und höchstgelegene Sommerskigebiet Europas.

