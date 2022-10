Weltrekord in Grenchen – «Pippo» und die ewige Stunde Filippo Ganna fährt binnen einer Stunde soweit wie kein Velofahrer vor ihm. Erst lässt er die Fans zittern und pulverisiert dann mit 56,792 Kilometern nicht nur den offiziellen Weltrekord. Pia Wertheimer

Filippo Ganna pulverisiert in Grenchen den Stundenweltrekord auf einem Velo aus dem 3-D-Drucker. Foto: Valentin Flauraud (AFP)

Eine Stunde für die Ewigkeit – und eine, die ewig dauern sollte. So zumindest fühlt sie sich für die wenigen Zuschauerinnen und Zuschauer an, die am Samstagabend auf den Rängen des Velodromes von Grenchen Platz genommen haben. Sie sind gekommen, um einen Rekord fallen zu sehen – jenen von Dan Bigham. Erst im August hatte dieser auf dem Rad binnen einer Stunde 55,548 Kilometer zurückgelegt. In die Pedalen tritt wenige Minuten vor 20 Uhr der Zeitfahrspezialist Filippo Ganna. Der Italiener braucht einige Meter, bis sein Velo aus dem 3-D-Drucker richtig in Schwung kommt. Schliesslich hat es nur einen einzigen Gang – und dieser ist für eine Geschwindigkeit von mehr als 55 km/h gedacht.