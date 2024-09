«Pipigate» in Belgien – Der Justizminister und seine pinkelnden Gäste Im Land des Manneken Pis macht eine «Pipigate»-Affäre Schlagzeilen, weil Vincent Van Quickenborne seinen 50. Geburtstag allzu feuchtfröhlich feierte. Die belgische Polizei findet das gar nicht lustig. Josef Kelnberger

Er nennt sich gern «Quick»: Belgiens Justizminister Vincent Van Quickenborne. Foto: John Thys (AFP/archiv)

Jetzt abonnieren und von der Vorlesefunktion profitieren. Abo abschliessenLogin BotTalk

Der 50. Geburtstag ist für manche Männer ein einschneidendes Erlebnis. Da juckt es einen, noch mal richtig Gas zu geben, bevor das Alter endgültig zuschlägt. Der belgische Politiker Vincent Van Quickenborne entschied sich aus diesem Anlass für ein Harte-Jungs-Fest in seinem Haus in Kortrijk. Nur seine Ehefrau war zugelassen, ansonsten feierte er mit den Kumpels. Es wurde viel gesoffen, und wie Männer in dem Zustand so sind: Drei von ihnen urinierten frühmorgens an ein Polizeiauto, und sie hatten mächtig Spass dabei.