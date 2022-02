Wärmepumpen & Co. – Pioniere sollen nicht leer ausgehen Der Kanton Baselland soll auch den Ersatz von alten, nicht subventionierten alternativen Heizungen finanziell unterstützen. Thomas Gubler

Wer pionierhaft und noch ohne Subventionen eine Wärmepumpe installiert hatte, bekommt auch keine Unterstützung, wenn der Ersatz fällig wird. Das soll sich im Baselbiet ändern. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Wer eine alte, bei der Installation nicht subventionierte alternative Heizung (zum Beispiel Wärmepumpe oder Pellet) durch eine neue mit besserem Wirkungsgrad ersetzen will, soll ebenfalls kantonale Beiträge erhalten. Damit würde nicht nur die Umstellung von fossilen auf alternative Heizsysteme gefördert, auch die Pioniere von damals kämen so auf ihre Rechnung. Der Landrat hat am Donnerstag mit 43 Ja- zu 38 Nein-Stimmen, bei drei Enthaltungen, eine entsprechende Motion von Andi Trüssel (SVP) überwiesen.

Weiter nach der Werbung

Der Regierungsrat hatte dem Parlament die Motion zur Ablehnung empfohlen. Mit dieser Subventionierung würde nur eine geringe CO₂-Wirkung erzielt, machte die Regierung geltend. Auch würde der Bund dafür keine Globalbeiträge entrichten, weshalb diese Subventionen vom Kanton allein getragen werden müssten und für globalbeitragsberechtigte Umstellungsprojekte entsprechend weniger Mittel zur Verfügung stünden. Demgegenüber machte der Motionär geltend, die Pioniere von damals würden ungerecht behandelt.

Verzicht auf Bundesgelder

Trüssels Anliegen stiess nicht nur in seiner SVP auf Zustimmung, sondern auch bei einem Teil der SP und vor allem bei den Grünen. Klaus Kirchmayr (Grüne) etwa empfahl die Motion ausdrücklich und gegen den Willen «seines» Regierungsrates, Baudirektor Isaac Reber, zur Annahme. FDP und Mitte dagegen zeigten sich skeptisch: «Wir sollten da dem Regierungsrat nicht dreinreden. Und abgesehen davon würden wir auf einiges an Bundesgeldern verzichten», warnte Stefan Burgunder (FDP). Die Mitte empfahl dem Motionär, seinen Vorstoss in die unverbindlichere Form des Postulats umzuwandeln, was dieser aber ablehnte.

Regierungsrat Isaac Reber zeigte schliesslich ein gewisses Verständnis für die Seite der Pioniere; diese würden tatsächlich mitunter etwas ungerecht behandelt. Nichtsdestotrotz bat er aber um Ablehnung des Vorstosses. «Mit diesem stärken wir unser Energiepaket nicht, wir schwächen es», sagte Reber. Man müsse Subventionen ausrichten, um von den fossilen Systemen wegzukommen.

Die Mehrheit des Landrats sah es anders und verpflichtete den Regierungsrat, eine Revision des Energiegesetzes im erwähnten Sinne auszuarbeiten. Diese muss dann allerdings auch wieder vom Landrat verabschiedet werden.

Fehler gefunden?Jetzt melden.