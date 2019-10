Pilze können auch eigenwillig sein

Er könne keine Garantie dafür geben, dass es an diesem Dienstagabend auch tatsächlich ein ausreichendes Pilzangebot zum Bestimmen gebe. Das hänge davon ab, wie die Vereinsmitglieder Zeit zum Sammeln gehabt hätten – und vor allem natürlich vom Wetter. Urs Ehrsam, der Co-Präsident des Pilzvereins Oberbaselbiet, warnte jedenfalls vor zu hohen Erwartungen an den Bestimmungsabend vom vergangenen Dienstag in Tenniken.