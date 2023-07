Markanter Unternehmer – Pilatus-Patron Oscar J. Schwenk ist tot Der langjährige Verwaltungsratspräsident und ehemalige Chef der Pilatus Flugzeugwerke ist 79-jährig verstorben. Erst vor zwei Jahren hatte er seine Mandate beim Nidwaldner Flugzeughersteller niedergelegt. Christopher Gilb UPDATE FOLGT

Oscar J. Schwenk vor einer PC 24 von Pilatus in Stans. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Der Mann mit dem rauschenden Vollbart war einer der prägendsten Wirtschaftspersönlichkeiten der Schweiz in den vergangenen zwei Jahrzehnten. Und er war um klare Worte nie verlegen. Nun ist Oscar J. Schwenk am Samstag 79-jährig verstorben, wie Pilatus Aircraft bestätigt. Genauere Informationen gibt das Unternehmen noch nicht bekannt.

In einer Mitteilung an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Montagmorgen schrieb die Unternehmensleitung, Schwenk sei am Samstag friedlich eingeschlafen. Der Tod kam offenbar völlig überraschend. Denn in der Mitteilung hiess es, am gleichen Tag sei der langjährige Patron noch am Heuen gewesen.

«Pilatus ist wie eine Familie, da kann man nicht einfach davonlaufen.» Oscar J. Schwenk 2021

1979 war Schwenk als Ingenieur zu Pilatus gekommen, 1994 übernahm er die Geschäftsleitung, ab Juli 2006 gleichzeitig das Verwaltungsratspräsidium. Dieses gab er im April 2021 an seinen Nachfolger Hansueli Loosli – den ehemaligen Präsidenten von Coop und Swisscom – ab.

Trotzdem, so sagte Schwenk damals der Luzerner Zeitung, wolle er dem Unternehmen erhalten bleiben: «Pilatus ist wie eine Familie, da kann man nicht einfach davonlaufen.» Auf welche Weise genau er dem Flugzeughersteller treu bleibt, liess er damals noch offen.

Bekannt war, dass er in Australien eine Zucht für Angusrinder betrieb, der er sich vermehrt widmen wollte. 2010 hatte Schwenk zudem die Mineralquelle Bad Knutwil AG erworben.

