17 Songs von Basler Promis – Piero Esteriore Am 13. Oktober tritt Piero Esteriore im Atlantis auf. Als Einstimmung auf das Konzert hat der einstige Musicstar und selbst erklärte Rock-Pop-Entertainer eine Playlist für die BaZ zusammengestellt. Nick Joyce

In Piero Esteriores Karriere spielt das Atlantis eine wichtige Rolle. Foto: zVg.

«Ich kehre immer wieder gern ins Atlantis zurück», schreibt Piero Esteriore. «Vor rund 30 Jahren hat dort für mich vieles begonnen.» Am 13. Oktober gastiert der ehemalige Musicstar mit seiner hochkarätig besetzten Liveband und den Esteriore Brothers als Special Guest wieder am Klosterberg. Neben eigenen Songs hat der Baselbieter Rock-Pop-Entertainer auch Coverversionen im Repertoire. Welche davon auch auf seiner BaZ-Playlist stehen, verrät Esteriore allerdings nicht. Nur so viel: «Diese 17 Songs haben mich durch mein Leben begleitet und mich berührt. Besonders Schweizer Künstler wie Polo Hofer und Florian Ast haben mich zu meinem Doppelalbum ‹Zwei Due› inspiriert, das 2016 erschienen ist.»