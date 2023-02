Rotblau Weltweit – Pickel schafft mit Cremonese die nächste Sensation Charles Pickel und Cremonese stehen nach dem Sieg über die AS Rom im Halbfinal der Coppa Italia, während Breel Embolo in Frankreich selbst Lionel Messi in den Schatten stellt. Simon Tribelhorn

Charles Pickel jubelt über seinen Treffer zum 2:0, welcher später als Eigentor gewertet wird. Foto: Keystone

Italien

Auf Neapel folgt die Roma: Nachdem Cremonese bereits den Tabellenführer der Serie A im Cup ausgeschaltet hatte, traf die Mannschaft von Charles Pickel am vergangenen Mittwoch auf AS Rom. Mit 2:1 gewann Cremonese die Partie, Pickel erzielte das zwischenzeitliche 2:0, sein Treffer wurde jedoch am Ende als Eigentor des Rom-Verteidigers Celik gewertet. Dennoch war der 25-Jährige massgeblich am Weiterkommen seiner Mannschaft beteiligt. Im Halbfinal der Coppa Italia treffen die Norditaliener nun auf den AC Florenz. Noch gewaltiger erscheint diese Leistung, wenn man bedenkt, dass Cremonese in der Serie A mit acht Punkten aus 21 Spielen abgeschlagener Tabellenletzter ist und auch am Wochenende gegen Lecce mit 0:2 erneut verlor.

Beim 4:3-Auswärtssieg gegen SPAL Ferrara in der Serie B kam Sebastiano Esposito zum ersten Mal für die SSC Bari zum Einsatz. Gegen seinen Ex-Verein, für den er zwischen September 2020 und Januar 2021 unter Vertrag stand, erzielte er in der 26. Minute das 2:0.

Frankreich

Breel Embolo ist bei der AS Monaco weiterhin im Höhenflug: Nach seinem Kopfballtor beim 2:0 gegen Clermont steht der 25-Jährige bei 12 Saisontoren und ist zusammen mit Teamkollege Wissam Ben Yedder auf Platz sechs der Torschützenliste in der Ligue 1. Embolo hat damit gleich viele Treffer auf dem Konto wie Neymar und sogar zwei mehr als Lionel Messi. In den letzten fünf Spielen erzielte der Schweizer Nationalstürmer fünf Tore.

Matchwinner beim 3:1-Auswärtssieg von Lille gegen Rennes war an diesem Wochenende Edon Zhegrova. Der Kosovare erzielte in der zweiten Halbzeit nach 0:1-Rückstand den Ausgleich und war bei den Toren zwei und drei jeweils der Assistgeber. Für den 23-Jährigen waren das nach 12 Einsätzen die ersten Scorerpunkte in dieser Saison.

Ägypten

Nach den Siegen über Auckland City und die Seattle Sounders steht Marcel Koller mit Al-Ahly Kairo im Halbfinal der Club-WM und trifft dort auf niemand Geringeres als Real Madrid. Das letzte Duell zwischen dem amtierenden Champions-League-Sieger und dem ägyptischen Rekordmeister fand im Jahr 2001 anlässlich eines Freundschaftsspiels statt. Al-Ahly gewann damals mit 1:0.

England

Mohamed Elneny musste sich nach einer Verletzung im Training in der vergangenen Woche einer Knieoperation unterziehen und fällt für unbestimmte Zeit aus. Bereits ein Grossteil der Hinrunde verpasste der 30-Jährige aufgrund einer Oberschenkelverletzung, in dieser Saison kommt er auf gerade mal 109 Einsatzminuten beim Tabellenführer Arsenal. Elnenys Vertrag läuft im Sommer aus, seine Zukunft bei den Gunners ist noch unklar.

Ein eher überraschender Transfer gelang dem Zweitligisten Huddersfield kurz vor Ende der Transferperiode: Beim Drittletzten der EFL Championship steht neu Tomas Vaclik zwischen den Pfosten, der tschechische Nationalgoalie unterschrieb bis im Sommer und soll der Mannschaft zum Klassenerhalt verhelfen. Vaclik war bis September Stammtorhüter bei Olympiakos Piräus, fiel dann allerdings wegen einer Schulterverletzung aus. Genau zu dieser Zeit gab es beim griechischen Rekordmeister einen Trainerwechsel, neu stand Michel Gonzalez an der Seitenlinie. Unter ihm mussten im Wintertransferfenster 13 Spieler den Verein verlassen, darunter auch Vaclik.

Nach einem Jahr bei Bristol City verlässt Timm Klose den Verein wieder. Der 34-Jährige absolvierte beim Zweitligisten 30 Spiele und erzielte dabei ein Tor. Sein Vertrag lief zwar noch bis Ende der Saison, wurde aber vorher aufgelöst, damit er sich in der Zwischenzeit einen neuen Verein suchen kann. Klose verabschiedet sich auf Instagram mit folgenden Worten: «Es war mir ein Vergnügen, für Bristol City zu spielen, und ich möchte mich bei meinen Mannschaftskameraden, dem Trainer, den Mitarbeitern und allen Beteiligten in und um diesen wunderbaren Verein dafür bedanken, dass ich mich vom ersten Tag an willkommen gefühlt habe. Nun ist es an der Zeit, «Goodbye» zu sagen und zu sehen, was die Zukunft für mich bereithält.»

Griechenland

Nach einer sensationellen Hinrunde mit zwölf Siegen und einem Unentschieden aus 13 Spielen kam der Tabellenführer Panathinaikos Athen nach der WM ins Stocken: In der Rückrunde gewann man von den ersten acht Partien lediglich drei. Auswirkungen hatte dies auch auf Andraz Sporar; in der Hinrunde noch gesetzter Mittelstürmer, wurde der Slowene mittlerweile zum Ersatzspieler degradiert. Beim Sieg gegen Lamia am Sonntag kam der 28-Jährige in der 81. Minute ins Spiel und erzielte kurz vor Schluss das matchentscheidende 2:0.

Österreich

Im Viertelfinal des ÖFB-Cups trafen am Freitag Red Bull Salzburg und Sturm Graz aufeinander. Oder aus Basler Sicht: Noah Okafor auf Albian Ajeti. Die Grazer konnten bei einem 1:1 nach 120 Minuten die Partie im Elfmeterschiessen mit 5:4 für sich entscheiden. Okafor gab den Assist zum 1:1 und verwandelte einen Penalty für die Salzburger, während Ajeti aufseiten der Grazer in der 64. Minute vom Feld musste, ohne dass er zuvor grossen Einfluss aufs Spiel hatte.

Ungarn

Ujpest-Goalie Djordje Nikolic musste nach seinem groben Foul im Spiel gegen den Tabellenführer Ferencvarosi gleich doppelt büssen: Der serbische Torhüter sprang mit voller Wucht in den Kopf eines auf ihn zustürmenden Gegenspielers und sah dafür zu Recht Rot. Den darauffolgenden Freistoss verwandelte Ferencvarosi direkt zum 3:1 und besiegelte damit die Niederlage für Nikolic und Co.

Fehler gefunden?Jetzt melden.