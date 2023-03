Rotblau weltweit – Pickel schafft Historisches, Dragovic siegt im Ewigen Derby Charles Pickel feiert mit Cremonese den ersten Sieg in der Serie A seit über 27 Jahren, während Aleksandar Dragovic mit Roter Stern Belgrad das Derby gegen Partizan gewinnt. Simon Tribelhorn

Charles Pickel (l.) feiert mit seinen Teamkollegen den Führungstreffer von Cremonese. Foto: Keystone

Italien

In der Coppa Italia steht die U.S. Cremonese nach den Siegen über Napoli und die AS Roma im Halbfinal und gilt als Favoritenschreck. In der Liga holte die Mannschaft von Charles Pickel lange keinen Sieg. Der Aufsteiger der Serie A erlebte bisher eine Saison der grossen Gegensätze. Am vergangenen Dienstag gelang dann endlich Historisches: Der erste Sieg in der höchsten Spielklasse seit fast 27 Jahren war Tatsache. Und der Gegner? Niemand Geringeres als die AS Roma. Beim 2:1-Sieg gegen die Mannschaft von Jose Mourinho stand Pickel wie gewohnt in der Startelf und wurde nach einer soliden Leistung in der 78. Minute ausgewechselt. Mit den ersten drei Punkten der Saison im Rucksack gibt Cremonese die rote Laterne an Sampdoria Genua ab. Der Rückstand auf den 17. Platz und den damit verbundenen Klassenerhalt beträgt neun Punkte.

Serbien

Es ist die wohl hitzigste Begegnung im europäischen Fussball: das Duell zwischen Roter Stern und Partizan Belgrad, im Volksmund auch als «Ewiges Derby» bekannt. Am Freitag war es wieder mal so weit, Tabellenführer Roter Stern empfing im «Marakana» den zweitplatzierten Erzrivalen. In der Startelf von Roter Stern stand mit Abwehrchef Aleksandar Dragovic ein Ex-Basler, der in dieser Saison von 24 Meisterschaftsspielen erst eines verpasste.

Bereits nach fünf Minuten ging die Heimmannschaft in Führung, danach war das Spiel wegen Provokationen der Spieler und Pyrowürfen der Gästefans vor allem von vielen Unterbrüchen geprägt. Alex Vigo, der Torschütze zum 1:0, feierte sein Tor, indem er zu den Gästefans rannte und so tat, als würde er mit einem Maschinengewehr auf sie schiessen. Darauf flogen Böller und Stühle aus dem Gästeblock aufs Spielfeld, die komplette Eskalation konnte danach aber vermieden werden. In der Nachspielzeit erhielt Partizan-Spieler Ricardo Gomes nach einem Schlag ins Gesicht die Rote Karte, welche Dragovic mit seinem Teamkollegen feierte, als hätten sie gerade ein Tor geschossen. Doch dies war nicht der Fall, und so endete diese turbulente Partie mit 1:0.

Ägypten

Nicht nur in der Liga läuft es für den Tabellenführer al-Ahly Kairo wie geschmiert, auch in der afrikanischen Champions League ist der Start für die Mannschaft von Marcel Koller geglückt: Zum Auftakt gewann der ägyptische Rekordmeister am Samstag zu Hause gegen Cotonsport aus Kamerun komfortabel mit 3:0. Die anderen beiden Gruppengegner sind al-Hilal Omdurman (Sudan) und die Mamelodi Sundowns (Südafrika).

Paraguay

Der Saisonstart für den amtierenden Meister Olimpia Asuncion lief bislang eher holprig: Den Supercup Anfang Januar verlor die Mannschaft von Captain Derlis Gonzalez gegen Ameliano mit 0:1, in der Meisterschaft steht der Club aus der paraguayischen Hauptstadt nach fünf Spielen auf dem fünften Rang. Am Samstag drohte beim Heimspiel im Stadtderby gegen Cerro Porteno die zweite Saisonniederlage, lange lag Olimpia 0:2 hinten. Dank einer fulminanten Schlussphase inklusive Platzverweis für Cerro Porteno schaffte Olimpia es aber, den Rückstand innerhalb von acht Minuten aufzuholen. Gonzalez war es, der in der 86. Minuten den Ausgleich zum 2:2 per Elfmeter erzielte. Es war der zweite Treffer in dieser Saison für den 28-Jährigen.

Spanien

Nach einem guten Rückrundenstart in der Liga und der Qualifikation für die Achtelfinals der Europa League gegen Eindhoven sah es eigentlich so aus, als würde der FC Sevilla zu alter Stärke zurückfinden. Doch in den letzten beiden Meisterschaftsspielen fiel die Mannschaft von Ivan Rakitic in alte Muster zurück: Vor einer Woche verloren die Andalusier gegen Osasuna nach einem späten Gegentor mit 2:3, an diesem Samstag kassierten sie in Madrid gegen Atlético gar eine 1:6-Klatsche. Zu allem Übel verschoss der sonst so sichere Penaltyschütze Rakitic auch noch einen Elfmeter. Ihm fiel es nach dem Spiel schwer, die richtigen Worte zu finden: «Ich entschuldige mich vor allem bei unseren Fans für das Ergebnis. Wir hatten eine sehr gute Vorbereitung auf das Spiel, aber heute Abend lief alles gegen uns, mein Elfmeter ging an den Pfosten … Wir werden ehrlich und klar miteinander reden, aber wir werden auch hart arbeiten, mehr als je zuvor, um die Mannschaft wieder auf die Beine zu bringen».

Die Hoffnung hat der 34-Jährige also noch nicht verloren. Mit dieser Niederlage rutscht Sevilla allerdings auf den siebzehnten Platz ab und ist derzeit punktgleich vor Almeria einen Rang vor der Abstiegszone. Zwei Punkte dahinter befindet sich das ebenfalls kriselnde Valencia mit Eray Cömert, das an diesem Wochenende gegen den FC Barcelona 0:1 verloren hatte.



Fehler gefunden?Jetzt melden.