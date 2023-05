Rotblau weltweit – Pickel lässt die Fäuste fliegen, Siegrist ist Meister Charles Pickel wird gegen die AC Mailand nach einem Faustschlag gegen Sandro Tonali vom Platz gestellt, während Benjamin Siegrist zum ersten Mal in seiner Karriere einen Meistertitel feiern darf. Simon Tribelhorn

Charles Pickel sieht nach seiner Tätlichkeit gegen Sandro Tonali die Rote Karte. Foto: Getty Images

Italien

Charles Pickel verlor am vergangenen Mittwoch beim Auswärtsspiel von Cremonese gegen die AC Mailand völlig die Nerven: Erst ging der Underdog in der 77. Minute in Führung und schnupperte plötzlich an einem Sensationssieg im Kampf gegen den Abstieg. Doch Milan erzielte in der 93. Minute den Ausgleich durch einen abgelenkten Freistoss. Was danach passierte, lässt sich nur schwer erklären: Cremonese lief noch ein letztes Mal aufs gegnerische Tor zu, doch der Angriff wurde abgepfiffen, weil Milan-Spieler Tonali plötzlich am Boden lag. Charles Pickel hatte ihm im Laufduell einen Faustschlag ins Gesicht verpasst, der Ex-FCB-Spieler wurde folgerichtig mit Rot vom Platz gestellt. Die darauffolgende Strafe vom italienischen Fussballverband fiel mild aus, der 25-Jährige wurde für zwei Spiele gesperrt. Die erste Sperre hat er beim 2:0-Sieg gegen Spezia am Samstag bereits abgesessen.



Schottland

Benjamin Siegrist ist zum ersten Mal Meister in einer ersten Liga geworden. Der ehemalige FCB-Junior und U-17-Weltmeister durfte an diesem Wochenende mit Celtic Glasgow den schottischen Meistertitel feiern. Der 31-Jährige wurde im letzten Sommer als Nummer zwei hinter dem englischen Ex-Nationaltorhüter Joe Hart verpflichtet und kam weder in der Champions League noch in der Meisterschaft zum Einsatz. Lediglich in den ersten beiden Runden des Ligapokals durfte Siegrist im Tor stehen. Im Halbfinal und im Endspiel, welches Celtic ebenfalls gewann, musste er wieder auf die Bank ausweichen.



Die schottische Zeitung «The National» gab Siegrist zum Saisonabschluss eine 5/10 als Bewertung und begründete diese folgendermassen: «Der Ersatztorhüter von Celtic hat in dieser Saison erst zwei Einsätze absolviert, sodass es zu hart wäre, ihm eine zu niedrige Bewertung zu geben. Beide Male kam er im Cup zum Einsatz, und Siegrist erwies sich als fähig, wenn er gebraucht wurde. Es wird interessant sein, zu sehen, ob er am Ende der Saison beim Verein bleiben wird, denn er ist zweifellos mit der Absicht gekommen, Joe Hart den Rang streitig zu machen. Spielzeit war für den ehemaligen Torhüter von Dundee United jedoch nur sehr schwer zu bekommen, und das könnte seine Überlegungen beeinflussen – er wird vor Ende der nächsten Saison 32 Jahre alt.»



England

Bei der 0:2-Niederlage gegen Arsenal mit Granit Xhaka war für Newcastle und insbesondere Verteidiger Fabian Schär am Sonntag viel Pech mit dabei: Nicht nur hatten die «Magpies» zwei Pfostenschüsse zu beklagen, sondern Schär scheiterte in der zweiten Halbzeit nach einer Flanke völlig alleine vor Arsenal-Goalie Ramsdale, kurz darauf lenkte er auch noch zu allem Übel eine Hereingabe des Gegners ins eigene Tor zum 0:2 ab. Trotz der Niederlage gegen den Tabellenzweiten ist Newcastle weiterhin gut im Rennen um die Champions-League-Plätze. Die Nordengländer stehen nach wie vor auf dem dritten Rang der Premier League mit zwei Punkten Vorsprung auf Manchester United. Es folgen noch Duelle mit Brighton, Leeds, Leicester und Chelsea bis zum Ende der Saison.

Tomas Vaclik hat mit Huddersfield am zweitletzten Spieltag der EFL Championship den Klassenerhalt in der zweiten englischen Liga geschafft. Beim 1:0-Heimsieg gegen Sheffield United sass der Tscheche, der im Januar als vorübergehende Nummer eins verpflichtet wurde, zum zweiten Mal in Folge auf der Bank. In seiner kurzen Zeit bei Huddersfield kam der 34-Jährige zu 13 Einsätzen, ob das Kapitel England für Vaclik damit abgeschlossen ist, ist noch unklar. Sein Vertrag läuft Ende Juni aus.

In einem Interview mit dem tschechischen Sportmagazin «Radiozurnal Sport» schwärmte er nach dem Aufstieg von seiner Zeit auf der Insel: «Ich wollte schon als Kind immer in England spielen. Der Traum war natürlich die Premier League. Ich habe die drei Monate hier trotzdem sehr genossen, die Kultur rund um den Fussball ist eine ganz andere als beispielsweise in Griechenland (Vaclik war vor seinem Wechsel eineinhalb Jahre bei Olympiakos Piräus). Ich bin froh, dass ich meine Zeit in England verbracht habe, und ich danke Huddersfield für die Chance, die sie mir gegeben haben.»

Portugal

Der Name Pedro Pacheco dürfte den wenigsten FCB-Fans in Erinnerung geblieben sein. Der Portugiese durchlief sämtliche Nachwuchsstufen des FC Basel, kam für die erste Mannschaft jedoch nur zu einem Cup-Einsatz im Jahr 2017. 2019 kehrte er in seine Heimat zum Viertligisten Amarante zurück, 2021 wechselte er in die zweite Liga zu Mafra. Dort ist der Innenverteidiger seitdem Stammspieler und zeitweise auch Captain. Am Samstag gelang dem 26-Jährigen beim 2:1-Sieg gegen Vilafranquese der erste Doppelpack seiner Karriere, beide Tore erzielte er per Elfmeter. Völlig verdient erhielt er die Auszeichnung zum Spieler der Partie.

Russland

Mit seinem Treffer in der 87. Minute beim 2:1 über Orenburg hat Fjodor Tschalow sein fünfzehntes Tor für ZSKA Moskau in dieser Saison erzielt. In der Torschützenliste steht der 25-Jährige damit auf Platz drei, in der Liga ist er mit dem ZSKA Tabellenzweiter. Für den Meistertitel wird es allerdings nicht mehr reichen, diesen hat Zenit St. Petersburg an diesem Wochenende mit einem 3:2-Sieg über Guillermo Abascals Spartak Moskau klargemacht.

