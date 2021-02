Zugsplakette für «Ainewäg» – Pia Inderbitzin zeichnet Schyssdräggziigli aus Das Fasnachts-Comité überlegt nicht lange und ehrt ein wildes Grüpplein mit dem gleichen Namen wie das diesjährige Fasnachtsmotto. Dominik Heitz

Rolf Köhli vom Schyssdräggziigli «Ainewäg» bekommt von der Fasnachts-Comité-Obfrau Pia Inderbitzin die Zugsplakette angeheftet. Foto: Dominik Plüss

Es kommt äusserst selten vor, dass das Fasnachts-Comité die Zugsplakette anderen Gruppierungen als jenen verleiht, die beim Comité angemeldet sind. In diesem Ausnahmejahr ist es gleich zweimal von seiner Linie abgewichen. Die eine Zugsplakette hat Comité-Obfrau Pia Inderbitzin dem Tramchauffeur überreicht, der ein Drämmli der BLT fasnächtlich dekoriert und es mit Fasnachtsmärschen beschallt hat.

Die andere grosse Plakette auf schwarz-weisser Rosette war für das wilde Schyssdräggziigli «Ainewäg» bestimmt, denn das Grüpplein heisst genau gleich wie das diesjährige Fasnachtsmotto. Mehr noch: In diesem Jahr kann es seinen 20. Geburtstag feiern. Da brauchte das Fasnachts-Comité nicht lange zu überlegen. Am Mittwoch um 13 Uhr traf Pia Inderbitzin am Heuberg 31 ein, wo einige der «Ainewägler» – einer kam extra aus Zürich – bereits erwartungsfroh auf den hohen Besuch warteten.