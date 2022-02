17 Songs von Basler Promis – Pia Inderbitzin Die Obfrau des Basler Fasnachts-Comités offenbart mit ihrer Playlist verborgene Wurzeln. Julia Konstantinidis

Neben Rock und Pop steht auf Pia Inderbitzins Song-Liste mit dem «Nunnefirzli» auch ein Fasnachtsmarsch. Foto: Nicole Pont

Fällt ihr Name, denkt man unweigerlich an den Arabi oder an eine schränzende Gugge. Die Playlist von Pia Inderbitzin zeigt aber: Das Repertoire der Obfrau des Fasnachts-Comités reicht viel weiter, von Keith Jarretts Jazz bis zum Fronalpjuuz von Bernhard Betschart. «Meine Wurzeln sind auch im Kanton Schwyz», schreibt Frau Fasnacht dazu. Einige Songs hat Inderbitzin live erlebt – etwa Bastian Baker im Park im Grünen – und natürlich fehlt auch ein Fasnachtsmarsch nicht: das Nunnefirzli von George Gruntz als einer von vielen Lieblingsmärschen.

Sunrise – Norah Jones (2004)