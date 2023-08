Ab welcher Temperatur wird es kritisch?

Wenn Sie eine Lufttemperatur von 30 Grad haben und eine Luftfeuchtigkeit von 30 Prozent, dann fühlt sich das an wie 30 Grad. Haben Sie nur drei Grad mehr, dafür aber 80 oder 90 Prozent Luftfeuchte, fühlt sich das schon an wie 54 Grad. Darum arbeiten viele Forscher mit der Wet Bulb Globe Temperature, um Hitzebelastung zu messen, ein zusammengesetztes Mass aus Lufttemperatur, der relativen Luftfeuchte, Windgeschwindigkeit und Strahlung. Es wird ebenso in Grad angegeben. 22 Grad sind in diesem Mass super, der Körper ist da auf voller Leistungsfähigkeit. Richtig in die Knie geht er, wenn wir 28 Grad Wet Bulb erreichen, und die hatten wir diesen Sommer ungefähr.