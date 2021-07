Armee bestätigt – Philippinisches Militärflugzeug stürzt mit 85 Menschen an Bord ab Beim Absturz auf der Insel Jolo sind mindestens 17 Menschen gestorben. Rund die Hälfte der Passagiere konnte sich aus dem brennenden Wrack retten. UPDATE FOLGT

Das brennende Wrack nachdem Unglück Foto: Twitter

Ein Militärflugzeug mit mindestens 85 Menschen an Bord ist am Sonntag im Süden der Philippinen abgestürzt. Mindestens 17 Insassen sind ums Leben gekommen, mindestens 40 Insassen konnten aus dem brennenden Wrack gerettet werden, sagte Armeechef Cirilito Sobejana Die Suche nach weiteren Überlebenden dauere an.. Offenbar verpasste das Flugzeug die Landebahn auf dem Flughafen von Jolo. Das Flugzeug des Typs C-130 habe Truppen transportiert.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Viele der Soldaten an Bord hatten den Angaben zufolge kürzlich ihre Grundausbildung abgeschlossen und sollten nun auf Jolo stationiert werden. Die Insel liegt im mehrheitlich muslimischen Süden der Philippinen, wo die Armee unter anderem gegen die Islamistengruppe Abu Sayyaf im Einsatz ist.

Abu Sayyaf war in den 90er Jahren mit Geld von Al-Kaida-Führer Osama bin Laden gegründet worden. Die Gruppierung wurde durch die Entführung zahlreicher Ausländer bekannt. Im Jahr 2017 enthaupteten die Islamisten den 70-jährigen deutschen Segler Jürgen Kantner, nachdem ihre Forderungen nach einem Lösegeld von rund 600’000 Dollar nicht erfüllt worden waren.

AFP

Fehler gefunden?Jetzt melden.