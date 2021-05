Die Schweiz hat Nachholbedarf bei der Digitalisierung des Gesundheitssystems. Foto: Adrian Moser

Die Journalistin Isabel Strassheim nimmt sich in einem Artikel und einem Kommentar eines wichtigen Themas an: der Verfügbarkeit von Patientendaten für die Pharma-Forschung. Der Bericht ist sachlich, zeigt aber die Bedeutung des Bereichs nicht umfassend auf und geht leider nicht auf die völlig unbefriedigende Rolle der Schweizer Politik in diesem Zusammenhang ein. Weiter fehlt der Hinweis auf den starken Nachholbedarf der Schweiz bei der Digitalisierung des Gesundheitssystems, was ja auch die Erfahrungen mit der Pandemie zeigen. Unhaltbar und korrekturbedürftig sind Äusserungen in ihrem Kommentar.

Weshalb sind Patientendaten so wichtig für die Humanforschung? Im Gegensatz zu früheren Zeiten können mit modernen Methoden heute verschiedene Erscheinungsformen einer Krankheit festgestellt werden. Wenn der Forschung möglichst viele Informationen von Menschen zur Verfügung stehen, die an dieser Krankheit leiden, kann die individuelle Erscheinungsform einer Krankheit im Gegensatz zu früher gezielt, effizienter und mit weniger Nebenwirkungen bekämpft werden. Man könnte auch sagen, die Therapie erfolgt massgeschneidert. Für diese, «personalisierte Medizin» genannte Krankheitsbekämpfung braucht es solche Rückmeldungen aus der klinischen Praxis. Ziel ist immer die bessere Wirksamkeit der Medikamente, also das Wohl der Patientenschaft.

Datenschutz ist selbstverständlich

Selbstverständlich müssen solche Angaben über Zustand und Krankheitsverlauf von Patienten anonymisiert werden. Selbstverständlich gilt es, den Datenschutz zu gewährleisten. Selbstverständlich dürfen solche Daten nicht so aufbereitet sein, dass Rückschlüsse auf den Patienten oder die Patientin möglich sind. Und selbstverständlich dürfen solche Daten nicht den Krankenversicherern dienen, um Vorbehalte oder Ablehnungen zu begründen.

«Bei der journalistischen Bearbeitung dieses Themas müsste eigentlich das tatsächlich bestehende Problem, nämlich die Verweigerungshaltung des Bundes, im Zentrum stehen.»

Die Gewinnung solcher Gesundheitsdaten muss interdisziplinär erfolgen. Nicht nur die technische Machbarkeit, auch die ethischen Aspekte, die Anliegen der Patientenorganisationen, die Interessen der Spitäler und Hochschulen wie der Gesellschaft müssen berücksichtigt werden.

In anderen europäischen Ländern, in den USA und in China ist es üblich, in der Schweiz aber nicht realisierbar: Pharma-Forschung mithilfe anonymisierter Gesundheitsdaten zu ermöglichen. Seit 2017 ist man zwar am Thema dran. Aber Bundesamt für Gesundheit und Bundesrat geben sich mit dem gemächlichen Tempo zufrieden und negieren, dass die forschende Industrie der Schweiz zwingend beteiligt werden muss. Wären der klare Wille des Bundesrats und ein Auftrag vorhanden, müsste es längst möglich sein, den Hochschulen und der Forschung der Pharma-Firmen solche Daten in sicherer Form zur Verfügung zu stellen.

Gewagte These

Diese unverständliche Haltung benachteiligt die Forschung in der Schweiz. Das darf niemandem egal sein.

Im Kommentar fordert Isabel Strassheim als Gegenleistung der Pharma-Industrie für das Liefern von Gesundheitsdaten die Verbilligung der Medikamente. Diese müssten so günstig werden, dass sie für alle erschwinglich seien. Wenn dies nicht erfolge, brauche es keine weiteren Diskussionen. Weiter behauptet sie, die Pharma-Firmen wollten den Zugang zu Patientendaten dazu nutzen, ihre hohen Preise zu rechtfertigen.

Gewagte These und dreiste Unterstellung! Kein Wort zum Mehrwert für den kranken Menschen. Kein Gedanke, dass eine traditionelle, kaum wirkende Therapie, die auch Geld kostet, durch eine wirkungsvolle ersetzt werden kann. Keine Erwähnung volkswirtschaftlicher Aspekte wie Senkung der Gesundheitskosten durch wirksamere Heilmittel oder Steuerzahlung durch die Pharma-Firmen und ihre Mitarbeitenden. Bei der journalistischen Bearbeitung dieses Themas müsste eigentlich das tatsächlich bestehende Problem, nämlich die Verweigerungshaltung des Bundes, im Zentrum stehen – und nicht klassenkämpferische Forderung an die Pharma-Firmen.

